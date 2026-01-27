賈永婕三度致謝蔣萬安 粉專曝青鳥集體崩潰奇妙反應

美國自由攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日徒手成功登頂台北101，震撼全球，事後台北市長蔣萬安發文恭喜，並提及市政府的協助，遭部分網友質疑「明明就是賈永婕的功勞，是多會蹭」，但101董事長賈永婕26日晚間最新發文，再度感謝北市府及蔣萬安協助。政客爽粉專嘲諷青鳥「眼睛業障重」，目前都沒評論。

賈永婕（右二）與霍諾德（左二）。（翻攝自賈永婕臉書）

蔣萬安在霍諾德成功登頂台北101後，在臉書發文稱，霍諾德那份挑戰極限的勇氣，還有面對高壓環境依然冷靜判斷的穩定感，真的令人敬佩。他也提到，包括交通部民航局、台北市政府文化局、交通局、警察局、公園處等單位，累計動員上百人次進行跨機關協調與安全整備。

然而，蔣萬安發文後引發部分網友質疑，「明明就是賈永婕的功勞，是多會蹭，笑死」。此後蔣萬安未再對此部分作回應，但賈永婕親自留言給蔣萬安說，「報告市長，賈董還有台北市民謝謝你的支持，昨晚我還一直煩你」，1句話打臉酸民。

賈永婕26日晚間再發文，揭露驚險內幕，表示活動因天氣因素從周六改到周日，她親自致電蔣萬安求援，市長非常支持這個活動，立刻協助整合資源，交通管制、警力支援，全部第一時間到位。

蔣萬安指示台北市政府全力協助霍諾德。（翻攝自蔣萬安臉書）

政客爽粉專26日深夜發文指出，青鳥目前對於賈永婕在最新文章中寫到的這一段，通通「眼睛業障重」沒有任何評論。

政客爽強調，奇妙的是在一天前，青鳥們紛紛砲轟蔣萬安在蹭或是蔣萬安消失，「提醒一下，這是賈永婕第三次感謝蔣萬安跟台北市政府了。」

