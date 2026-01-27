賈永婕不忍怨「答應過會減速」 霍諾德喊：我有啊！90變91分鐘

霍諾德挑戰徒手攀登台北101成功登頂。（圖／黃耀徵攝）

美國攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）於25日上午挑戰徒手攀岩台北101，他耗時1小時31分到達最頂端順利攻頂。事後101董事長賈永婕也發布多則貼文分享心得，今（27）日她坦言，霍諾德成功登頂後，忍不住向對方抱怨「你不是答應我要減速嗎？」沒想到霍諾德直言「有啊！」讓賈永婕哭笑不得表示，「只多給我們1分鐘真的很大方耶！」

賈永婕2024年9月剛上任不到一個月時，就扛著壓力答應讓霍諾德徒手攀登台北101，經過一連串的前置作業，霍諾德成功於2026年1月25日完成挑戰。網友也紛紛笑喊「賈永婕是除了霍諾德妻子以外，第二個最緊張的女人了！」

賈永婕事後坦言「我大概可以寫100篇心得！」而她在最新貼文回憶道，霍諾德在2025年9月的時候有先來101試爬，那時候也是兩人第一次見面。賈永婕就問他：「你覺得你大概需要多少的時間爬完呢？」沒想到對方聳聳肩說：「應該會在90分鐘左右！」

賈永婕聽到後馬上跟他說：「No, you need to slow down your speed! We have two hours show!」（不行，你得慢一點！我們的演出有2小時！）霍諾德25日耗時91分鐘成功登頂後，賈永婕在休息室忍不住跟他抱怨：「你不是答應我要減速嗎？」霍諾德就喊：「我有啊！」

此回應讓賈永婕感到相當又驚又喜，直呼「My God! 1 minute !（我的天！1分鐘！）只多給我們1分鐘真的很大方耶！神人！」

貼文曝光後，掀起大票網友留言大讚「哈哈哈他預判的時間真的很準很厲害，而且這90分鐘內還包含他休息的時間」、「這個抱怨好可愛」、「邊看他爬，我腳邊抖，爬超快啊，只給1分鐘的面子」、「原來最後倒掛是在拖時間，很給面子了啦」、「連時間都抓得如此精準」、「應該要用101分鐘的」、「他真的有放慢了，中間有包含休息跟主播聊天」。

