賈永婕不知林宅血案被炎上！胡采蘋幫發聲

[NOWnews今日新聞] 國片《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，相關爭議持續延燒，台北101董事長賈永婕發文求真相，卻因對林宅血案不了解而反遭炎上，財經網美胡采蘋緩頰「如果我不是唸政大新聞系，而是唸了一般的商學院，我可能永遠不會知道有林宅血案」，也表示，賈永婕的反應其實就是那個年代主流群眾的反應。

財經網美胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間 」中發文表示，他從小也沒有聽過二二八，從來沒有，直到高中看悲情城市電影，震驚得說不出話，流淚到天亮，完全不敢相信怎麼會發生過這種事情。上大學以後還非常害怕，因為班上有民進黨的同學，但後來那個同學至今是我最好的朋友。

面對賈永婕因對「林宅血案」不知其案內容而遭致批評，胡采蘋提到「如果我不是唸政大新聞系，而是唸了一般的商學院，我可能永遠不會知道有林宅血案。美麗島事件也是因為陳水扁是美麗島律師我才會知道」。

胡采蘋說，有一段時間他是政治冷漠的，因為那帶來了很多失望，他相信的國民黨隱瞞了很多事實，而他投給陳水扁，陳水扁卻是那樣的收場。「時光能讓人長大，後來我在中國居住工作了十年，我看到更殘忍的中國共產黨，我明白到那些事情，你為了打敵人，會開始變得跟敵人越來越像，國民黨軍方鷹派自己也變得跟敵人一樣殘忍。」

胡采蘋也說，後來他看了韓影《正義辯護人》，原來盧武鉉跟陳水扁幾乎是一模一樣，他們當了總統，但是他們沒有辦法管束家人，他們變得跟他們所反對的人一樣，也無法抗拒金錢。「後來我明白了，對政治冷漠並不能改變什麼，你要做出自己的樣子，和那些人不同，才能真正為世界留下一點什麼。我希望無論如何，自己都能用智慧和更高明的手段去解決困境，不要被自己的敵人改變了。」

胡采蘋認為，每一個人都會有他自己的開始，現在才知道林宅血案並不晚，「我完全可以想像賈永婕為什麼不知道，事實上世紀血案的演員們也不清楚，才會有那麼多令人驚駭的發言，事實就是真的有很多人不知道」，而賈永婕是一個能讓全世界看到台灣的人，你也許驚訝她怎麼可能不知道林宅血案，但是我覺得將來也許你也會驚訝於她所做到的事情，因為「知道」本身，就是向前走的開始。

