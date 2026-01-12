賈永婕二度發聲！「台北101鬼塚虎」爆歧視移工 她暖心喊話櫃姐

記者徐珮華／綜合報導

台北101購物中心日系運動品牌「Onitsuka Tiger鬼塚虎」專櫃近日爆發歧視爭議，一名越南籍移工禮貌詢問鞋款，卻遭櫃姐冷回「那很貴」，接著又被以沒有尺寸為由打發，引發外界熱議。台北101董事長賈永婕第一時間表示將進一步了解，今（12）日稍早二度透過社群平台發聲回應。

鬼塚虎台北101門市遭爆歧視越南移工。（圖，非當事門市／翻攝自Onitsuka Tiger臉書）

賈永婕出身背景顯赫，卻自認是個精打細算的人，坦言若超出預算，即使再好看的衣服也不會考慮，並會直接向店員表明，「也因為這樣，我看過很多服務人員的臉色，但同時，我也交到很多專櫃的好朋友。」她分享曾遇過一名態度親切、銷售能力出色的櫃姐，因此將她挖角到自己的婚紗店工作，直呼「好的業務是寶藏」。

廣告 廣告

賈永婕親赴鬼塚虎櫃位。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

如今101櫃位爆發歧視事件，賈永婕強調服務業最重要的是一視同仁，並感謝網友提醒，讓團隊能誠實面對、認真檢討，她也邀請外界經常前往101逛街，持續監督櫃位服務品質。文末，她鼓勵當事櫃姐，喊話：「希望你能調整腳步、重新出發，未來業績高、獎金高。」

更多三立新聞網報導

Energy演唱會落幕續休團！坤達認「情緒複雜」書偉承諾：不會逃避

阿信合體F3又慘摔！吳建豪「驚險反應曝光」周杰倫：應該親下去

林妍霏影射李多慧遭炎上！天后闆妹說話了 22字脫口「真實評價」

郭書瑤羞認一天多次！公開另一半尺寸 「浴室被服務」至今難忘

