賈永婕何時變這麼瘋？知名公關曬「親吻照」憶往事：不意外了

台北101董事長賈永婕。（圖／黃世麒攝）

美國極限攀岩家Alex Honnold完成徒手攀爬台北101，成為全球焦點，而他能達成這項世界紀錄，歸功於台北101董事長賈永婕牽線，過程中免不了承受來自各界的輿論壓力，公關界女強人岳啟儒日前發文表示：「賈永婕是何時變這麼瘋的？」指出賈永婕十年前說要用三鐵運動為小朋友募款時，就首度體會到敢衝敢拚的性格。

岳啟儒回憶起賈永婕2016年請託她幫忙辦公益記者會，目的是「跳進英吉利海峽游泳，用三鐵運動為小朋友募款」，當時一聽到直接嚇傻，畢竟參加「倫敦到巴黎跨海鐵人三項賽」，不僅全程長達470公里，過程中還得跑步、騎車，甚至得要跳進海裡游泳，耳聞這般瘋狂行徑，讓她對著賈永婕直呼：「你真是瘋了」。

賈永婕是促成Alex Honnold徒手攀爬台北101創紀錄的關鍵。（圖／賈永婕的跑跳人生臉書）

岳啟儒表示負責跟媒體聯絡賈永婕比賽的消息，礙於當時通訊軟體並不發達，只能透過主辦方官網顯示衛星偵測的黑點，得知賈永婕一行人前進到哪個區域、現階段是否平安，過程中長達44小失聯，讓她一度心驚膽顫，事後才得知賈永婕的路程都在荒郊，加上沒有GPS導航而迷路，即便如此，仍是想辦法迎刃而解，讓她大讚賈永婕：「面對未知的恐懼，她十年前就體驗過也克服了」。

對於籌備Alex Honnold徒手攀爬台北101，岳啟儒點出關鍵：「其實不只瘋，做這件事膽子也要很大，賈董的膽量和毅力是運動逼出來的」，此外，她回想起當時賈永婕一行人在三鐵運動完賽時，騎車進巴黎凱旋門那刻，全隊都換上用國旗為設計靈感製作的隊服，讓不少人看了熱淚盈眶，對照這次Alex honnold爬101時，大樓旁的國旗全入鏡，便意會到是賈永婕的小巧思，接著強調：「從此以後她做什麼瘋狂的事我都不意外了」，此外，還加碼公開當年與賈永婕的「女女親吻照」，足以建德兩人的好交情。

