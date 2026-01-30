賈永婕免費送禮？ 小心！這是「假董」2處辨真偽

生活中心／賴俊佑報導

台北101董事長賈永婕積極促成美國攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101挑戰，讓世界看見台灣，獲得史上最棒台北101董事長美名，卻也因此被假帳號盯上，假借賈永婕的名義贈送行李吊牌，小心不要被「假董」騙了。

這個是「假董」不要被騙了！(圖／翻攝自Threads)

這個才是「賈董」請認明藍勾勾。(圖／翻攝自Threads)

賈永婕免費贈送行李吊牌？小心！那是「假董」

Threads近期出現冒用賈永婕大頭照的帳號，發文表示「我的得獎感言！ 謝謝台北101團隊，還有台北市政府團隊。謝謝大家支持合作！我要為我們台灣人打標（台灣人出行必備吊牌） 希望我們台灣人每個人出門都有這個吊牌！我準備一萬個免費贈與給我們台灣人，鑰匙圈也超方便 想要的台灣人禮貌伸手唷 免費贈予～」吸引不少網友留言想拿免費行李吊牌，帳號則要求網友追蹤。

廣告 廣告

不過仔細看，該假帳號沒有藍勾勾認證，賈永婕真實Threads帳號為名稱為「賈永婕的跑跳人生」，並有藍勾勾認證粉，絲超過19萬；假帳號可能想藉由賈永婕名氣增加粉絲，再來操作網路風向。

另外，詐騙層出不窮，Threads上最常見的詐騙手法是以假贈物、假買賣、假票券的形式，提供賣貨便網址要求小額轉帳，轉帳後告知未完成實名認證，進一步以話術誘騙受害者轉出大筆金額，提醒民眾慎防詐騙、請勿貪小便宜。

更多三立新聞網報導

獨家／嘻小瓜6600包太少？專家給「婚禮紅包公式」 2招補救新人交情

4大超商優惠「咖啡買2送2、買7送7」！ 霜淇淋2支55元

真的找阿湯哥了？賈永婕曬同框照：不是不可能 台北101願開特例

好市多新莊店2／2起要收停車費！會員讚：早該收了 全台剩5間免費

