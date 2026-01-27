賈永婕公布霍諾德穿紅衣爬101原因 製作人還擔心「被解讀政治立場」

台北101董事長賈永婕（27）日分享美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德穿著紅色上衣攀爬101的原因，她表示關於霍諾德攀爬那天要穿什麼顏色，其實是有認真討論過的，當時製作人來討論時，賈董便說「他喜歡什麼顏色，就穿什麼顏色啊。」

沒想到製作人說霍諾德最喜歡的就是「紅色」，但下秒他開始支支吾吾了，原來是在擔心「紅色會不會被解讀成某種政治立場」。賈永婕坦言當下真的覺得有點莫名的好笑，「一個外國製作人，這麼認真替我擔心台灣的政治敏感度，怕我難做」。

之後賈永婕要製作人放心，跟他說「在我們這裡，紅色代表的是吉祥、喜慶、祝賀，而且紅色真的很漂亮」，舉雙手雙腳贊成霍諾德穿紅色攀爬。而最終呈現畫面也真的很棒，霍諾德的紅衣跟灰藍色的101呈現對比，讓觀眾更能清楚找到霍諾德身影，此外在經過國旗那一段時，霍諾德的紅衣與國旗的「滿地紅」交相輝映，畫面登上全球，觀眾都大讚。

責任編輯／施佳宜

