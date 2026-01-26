賈永婕再發文揭延期內幕 霍諾德"瞄鳳梨照"成焦點

生活中心／葉為襄、曾宸洛 台北報導

美國徒手攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德，成功完成攀登台北101壯舉，不過，攀登前的一個畫面，意外成為網友話題，台北101董事長賈永婕，手捧象徵好運的鳳梨，但站在一旁的霍諾德卻露出一臉困惑表情，截圖被網友瘋傳。而賈永婕也在晚間轉發這張照片，笑說鳳梨很神奇，更進一步揭露延期內幕。

祈福典禮現場一群人拿著香，台北101董事長賈永婕，雙手捧著鳳梨，站在一旁的美國攀岩好手艾力克斯．霍諾德，眼睛盯著鳳梨，但臉上露出困惑又好奇的表情，這張照片在網路上瘋傳，成為話題。

民眾瘋狂猜測，Alex怎麼會露出這表情，還有網友說是不是想到卡通海綿寶寶鳳梨屋。

賈董再發文揭延期內幕 霍諾德「瞄鳳梨照」遭瘋傳。（圖／賈永婕的跑跳人生FB）Alex攀登前幾天，101董事長賈永婕率領團隊和Alex團隊一起餐與祈求典禮，賈永婕醉心貼文說出延期內幕，說周六下午被找回公司，英國製作團隊業者告訴他，周日上午還是會下雨，賈永婕透露，若是延到星期一，可能影響上班族，合約上明明可以取消，但賈永婕說她說什麼都無法放棄，打電話給台北市長蔣萬安整合資源，也謝謝幫忙的人，也謝謝神奇的鳳梨。

101為了讓霍諾德平安攻頂民俗儀式擺出乖乖餅乾、象徵大吉大利的橘子、平平安安的蘋果，和喜氣洋洋的火龍果和鳳梨，如今，霍諾德完成創舉，鳳梨也在他離台後成為焦點之一。

《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

