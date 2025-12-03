中央社

賈永婕出席SPARK 101雙跨年記者會（1） (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

台北101董事長賈永婕3日出席SPARK 101雙跨年系列活動記者會，說明將打造橫跨耶誕節、跨年至農曆新年的雙跨年節慶盛典。

中央社記者徐肇昌攝 114年12月3日

