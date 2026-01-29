（圖／FB@賈永婕臉書）

美國傳奇攀岩家霍諾德以91分鐘徒手登頂台北101，創下史無前例的空前紀錄，吸引全球目光，也為台灣做了一次出色的行銷。台灣人嗨到最高點，Netflix直播賺翻了，連行政院長卓榮泰也泛政治化說「台灣101」，台灣的政治怪象令人嘖嘖稱奇。

霍諾德無疑是低調而成就壯舉的英雄人物，此前台北101董事長賈永婕力排眾議，是促成此次提案的靈魂人物，但是即使如此，仍然有不少人抱持「萬一掉下來就死了」，誰承擔？這可是全程直播（延遲10秒），多少人手機拍攝，可沒有延遲10秒的緩衝時間，社群媒體發酵將是災難。如果說台灣現在有多風光，萬一失敗了，就會有超過萬倍驚嚇的反效果，這可不是賈永婕一句「下台」、「退休」或「一輩子愧疚」所能承擔。

廣告 廣告

世人看見霍諾德完成徒手攀登酋長岩第一人時，沒有人注意到為此演練60次綁著安全繩的過程。台北101難度雖較小，但霍諾德可沒有60次機會在安全防護下先行演練，這是英雄命，不代表沒有未知的風險。霍諾德打動賈永婕賭一把的重要原因，應源於他說「我不是來玩命的，我有幸福美滿的家庭，我每一次都做好萬全的準備」。但是極限運動的未知風險，又豈是人為可控變因而已？

事實上霍諾德後已有不少民眾興致勃勃攀爬台北101擺拍，賈永婕應後悔沒多做一件事，要求直播媒體打上「專業人士，請勿模仿」的警語，避免一般未經訓練的民眾模仿犯險。賈永婕也必須更周延思考，貿然開了先例，若有下一個攀岩界頂流高手申請挑戰霍諾德91分鐘的紀錄，賈永婕該准還是不准？不准的理由又會是什麼？

一個成功的極限運動創舉，讓台灣被國際看見的行銷案，固然值得肯定，但是不應該以犧牲公共安全為代價。台北101是位於城市內的公眾場域，不同於美國的酋長岩。況且實在沒有理由同意一點安全防護措施都沒有的情況下，允許媒體直播進行危險的運動行為，如果霍諾德堅持徒手攀爬，那麼在地面安置防撞擊氣墊有何不可，至少在低樓層失誤時，可以避免終身遺憾的發生。

賈永婕如果連卓榮泰說「台灣101」都無力辯駁，那麼對於親綠人士歡呼她可以選台北市長的異論，就千萬別當真，畢竟政治上的台獨行徑在台海有戰爭風險，目前可沒有約束不負責任政客「危險言論，請勿模仿」的警語！賴政府連演練一次宣布台獨的風險也無能承擔，不是嗎？（作者為資深媒體人）