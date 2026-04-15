白沙屯媽祖北返回鑾 進香現場實況、目前位置一次看
賈永婕剪短髮亮相被兒嫌「超醜歐巴桑」 嘆：說好的大學生呢？
台北101董事長賈永婕近日在社群平台分享3張自拍照，透露剪短髮後，老公和兒子的反應讓她當場傻眼，讓原本期待被稱讚看起來變年輕的她，無奈地說：「說好的大學生呢？」
賈永婕14日在臉書感嘆「人生啊，意外總是在計畫前面」，表示上週做造型時，曾向髮型師斬釘截鐵宣告下一個目標是「把頭髮留長」，然而最後仍決定將頭髮剪短。
換了新髮型後，賈永婕期待返家時老公會對她驚呼：「哇，妳也太年輕了吧，根本大學生！」但當她興沖沖地走到老公面前，對方竟然只是躺在沙發上滑手機，只看了她一眼，就語氣平淡地回覆：「怎麼了嗎？喔，剪頭髮了。」雖然沒有特別誇獎她，但有附和說「好看」。
沒想到賈永婕向兒子展示新髮型時，兒子卻誇張大喊：「天啊！媽妳超醜的！」形容她現在的頭髮看起來像一個板子，甚至繼續問她：「妳為什麼不好好把頭髮留長？歐巴桑欸妳！」讓原本期待被誇獎像大學生的她哭笑不得。
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