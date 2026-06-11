賈永婕包場看片情緒潰堤！心疼台灣歌后遭遇 悲嘆：身為女性真的很難過

記者王培驊／台北報導

台北101董事長賈永婕10日晚間包場觀賞紀錄片《傳奇女伶 高菊花》，邀請親友及各界人士一同進戲院支持。電影放映結束後，不少觀眾仍沉浸在劇情餘韻中，賈永婕也坦言深受觸動，對高菊花的人生遭遇感到不捨。賈永婕表示，同樣身為女性，看完電影後內心相當沉重，「很多不公平的事情都不應該發生在她身上，也讓人感受到個人在時代洪流中的無力感。」她認為，高菊花面對命運打擊時展現出的堅強與韌性，令人十分敬佩。

廣告 廣告

台北101董事長賈永婕10日晚間特別包場觀賞紀錄片《傳奇女伶 高菊花》。（圖／野火樂集提供）

紀錄片主角高菊花是鄒族菁英高一生的長女。1954年高一生遭槍決後，年僅20歲的她肩負起養家重擔，從嘉義山區來到城市，以藝名「派娜娜」踏入歌壇，憑藉獨特魅力成為紅極一時的拉丁歌后。然而在舞台光環背後，她長年承受政治監控、家庭責任與時代創傷，人生充滿艱辛與掙扎。

導演盧元奇(左起)、監製熊儒賢、台北101董事長賈永婕、監製沈可尚出席《傳奇女伶 高菊花》包場放映。（圖／野火樂集提供）

高菊花跌宕起伏的人生故事，也讓賈永婕深有感觸。她認為，高菊花無論站上舞台演唱，或是在生活中做出的每一個選擇，其實都只是為了努力活下去。片中最令觀眾動容的一幕，是高菊花面對鏡頭平靜說出：「我那個時候拚命地活過來，我不要死。」短短一句話，道盡她對生命的執著，也讓許多觀眾紅了眼眶。不少人表示，電影不只是回顧白色恐怖時期的歷史，更讓人看見一位母親、一位女兒以及一位女性，在命運重壓下努力生存的故事。

《傳奇女伶 高菊花》歷時20年拍攝完成，透過少女時期日記、家書、國家檔案及海外史料，重新拼湊出高菊花鮮少曝光的人生軌跡。該片不僅入圍2026台北電影獎最佳紀錄片，也獲得台灣國際紀錄片影展（TIDF）觀眾票選獎肯定。

監製熊儒賢表示，電影最打動人心的地方，在於一個人在最艱難的時代裡，依然選擇活下去。許多觀眾走出戲院後，談論的不只是歷史，而是自己的母親、家人，以及那些未曾說出口的傷痛與愛。導演盧元奇則透露，希望透過鏡頭呈現的不只是歷史事件本身，更是一名女性如何在時代洪流中守護自己與家人的尊嚴，讓觀眾看見她的堅強、脆弱與深厚情感。

《傳奇女伶 高菊花》上映後票房已突破300萬元，觀影人次超過1.3萬人，並持續獲得企業、學校及文化團體包場支持。由於院線放映場次有限，製作團隊也呼籲觀眾把握機會進戲院觀賞，共同見證這段屬於台灣的動人生命故事。

更多三立新聞網報導

黃仁勳魅力太強！登《劉QUIZ》收視飆5.7% 「狠甩比爾蓋茲」寫新紀錄

朴載範突宣布加入自家男團！出道20年首吐心聲 不忍開嗆酸民：贏不了我

黃仁勳登《劉QUIZ》答對百萬獎金題！他霸氣「兩倍全捐給兒少公益團體」

黃仁勳揭韓國大佬聚會內幕！點名他「1原因」包辦烤肉 認：我只負責吃

