賈永婕包場《傳奇女伶 高菊花》！見證台灣歌后傳奇人生

導演盧元奇（左起）、監製熊儒賢、台北101董事長賈永婕、監製沈可尚出席《傳奇女伶 高菊花》包場放映。（圖／野火樂集提供）





台北101董事長賈永婕10日晚間特別包場觀賞紀錄片《傳奇女伶 高菊花》，與親友及各界來賓共同走進戲院。放映結束後，現場燈光亮起，許多觀眾仍沉浸在影片情緒之中，而賈永婕也深受震撼，對高菊花跌宕起伏的人生故事感觸良多。她表示：「同樣身為一個女性我覺得非常的難過，因為這一切不公不義的事都不應該加諸在她身上，感受到一個對時代的無力感。」

近年積極投入公益與社會議題的賈永婕，這次選擇以包場方式支持《傳奇女伶 高菊花》，不僅因為影片記錄了一段重要的台灣歷史，更因為她在片中看見一位女性面對命運重擊時展現出的驚人生命力。從女兒、母親到時代歌后，她的一生，好多名字，但每一個名字都背後，都是一段台灣記憶與女性傷痕，但她的勇敢也讓觀眾潸然淚下。

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(前排左起)監製沈可尚、監製熊儒賢、台北101董事長賈永婕、導演盧元奇出席《傳奇女伶 高菊花》包場放映。（圖／野火樂集提供）

監製沈可尚（前排左起）、監製熊儒賢、台北101董事長賈永婕、導演盧元奇出席《傳奇女伶 高菊花》包場放映。（圖／野火樂集提供）

高菊花是鄒族菁英高一生的長女。1954年，高一生遭槍決後，年僅20歲的她獨自扛起家計，從嘉義山區來到城市，以藝名「派娜娜」走入歌廳舞台，成為風靡一時的拉丁歌后。然而在耀眼燈光背後，她卻長年承受政治監控、家庭重擔與時代創傷，始終無法真正為自己而活。而高菊花的人生跌宕，也讓看完紀錄片的賈永婕不禁對高菊花的堅毅感嘆，在舞台上唱歌、在台下做的每個選擇都是為了活下去。

片中最令人動容的一句話，是高菊花面對鏡頭時平靜說出的：「我那個時候拚命地活過來，我不要死。」這句話不只是她個人的生命告白，也深深觸動許多觀眾的內心。許多人在觀影後表示，自己看到的不只是白色恐怖時代的歷史，更是一位母親、一位女兒、一位女性如何在命運重壓下努力活下來的故事。

入圍2026台北電影獎最佳紀錄片、榮獲台灣國際紀錄片影展（TIDF）觀眾票選獎的《傳奇女伶 高菊花》，歷時20年拍攝完成。影片透過少女日記、家書、國家檔案與海外史料，重新拼湊出台灣傳奇歌后高菊花鮮少為人所知的人生故事。

監製熊儒賢表示：「我們一直相信，《傳奇女伶 高菊花》真正打動人的，是一個人如何在最艱難的時代裡，依然選擇活下去。許多觀眾離開影廳時談的不是政治，而是自己的母親、自己的家人，以及那些從來沒有說出口的傷痛與愛。」

導演盧元奇則分享，拍攝過程中最想呈現的，並不是歷史事件本身，而是一個女人如何被時代推著前進，又如何努力守護自己與家人的尊嚴。「希望觀眾看到她的堅強、她的脆弱、她對家人的愛，更能心疼她在影片中說的每一句話。」

自上映以來，《傳奇女伶 高菊花》已突破三百萬元票房、觀影人次超過一萬三千人，並持續獲得企業、學校、文化團體及各界人士包場支持。由於院線檔期有限，製作團隊也呼籲觀眾把握最後的大銀幕觀影機會。

監製熊儒賢表示：「目前本片尚未與任何影音平台合作。現在進戲院支持，也許就是在大銀幕觀看這部作品的最後機會。如果大家希望未來能讓更多海外觀眾看見高菊花的故事，希望她的生命能被世界聽見，就請用一張電影票支持這部作品走得更遠。」

《傳奇女伶 高菊花》目前票房已突破300萬，紀錄片現正熱映中，包場及團體觀影資訊請洽官方粉絲專頁。





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