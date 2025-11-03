賈永婕又有新身分！攜手隋棠、陳隨意組「台灣隊」走向世界
三立電視3日舉辦「2025三立集團內容創新發布會」，正式公布明年度重點節目計畫，綜藝類包括嘻哈選秀節目《大嘻哈時代3》、首檔跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》，其中《請世界吃桌》由台北101董事長賈永婕擔任製作人，主持與嘉賓陣容包括隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意以及美食YouTuber千千等組成「辦桌台灣隊」，預計明年1月開拍，將橫跨半個地球，在澳洲雪梨歌劇院、日本熊本城、美國紐約時報廣場等全球知名地標前挑戰「辦桌」創舉，把最具人情味的台灣辦桌文化，帶上世界舞台。
《請世界吃桌》節目不只是美食旅遊節目，更是一場跨越文化與語言的「味覺外交行動」。賈永婕笑說，當初構想這案子的時候，她因為愛做菜，被設定是主持人，沒想到案子越寫越大，從台灣辦桌變成到世界去，她也變成「賈董」，還受邀變成製作人；製作人崔長華看著她長大，也是把她推入演藝圈這火坑的老師，「不可思議居然可以一起擔任製作人！辦桌的壓軸地點還選在台北101，我還要親自下廚。」她透露，節目製作成本難以估計，自己無償擔任製作人，還親自奔走認真拉贊助，「希望各企業能和台灣在地美食結合，一起讓世界看到台灣。」
廚藝了得、經常在家宴客的她，笑說是因為小時候在國外讀書做菜給男友吃，有訓練過廚藝，因為在國外吃飯很貴，「我做菜都憑感覺，沒有任何食譜，蒸魚像在擲筊，每次蒸出來都很滿意，大家都說鮮嫩多汁，但我老公就只出一張嘴，吃了一口會說大概多了6秒這種話，很機車！」兩個在美國讀書的女兒，也遺傳她的好廚藝，現在常會傳食物照給她看，即便是簡單的紅燒牛肉料理也會擺盤。被問到料理趣事，她笑說以前很愛帶小孩去露營，曾經邊喝酒邊煎牛排，結果鹹到爆。
隋棠表示，能把這文化推廣出去是很棒的事情，她從小對辦桌文化就有很濃的感情，小時候神明生日、長輩生日都會辦桌，長大後這樣的場合變少了，覺得美好的文化應該讓大家知道。她笑說自己一直想爭取下廚，但大家好像不太信任她的廚藝，身旁的賈永婕笑說：「這是大家對美女的誤會，以為我們廚藝不好，其實很好！」隋棠則希望藉節目好好練廚藝，把傳統的大菜學起來。
她回憶以前長期在國外讀書時，最想念台灣的小吃是花枝羹與蚵仔麵線、蚵仔煎。聊到廚藝，她笑說平時家人和小孩都吃得很簡單，幾乎都吃素，喜好吃原型食物和綠色蔬菜，偶爾吃點魚，小孩愛吃的食物跟一般小孩不太一樣。
身兼主持人的台語歌手陳隨意從事團膳辦桌超過30年經驗，「我其實是辦桌廚師出身，因為小時候家裡窮，當廚師可以先試吃，十幾歲開始半工半讀，做到現在30幾年。」他透露團膳現在不好做，物價上漲，錢賺不多，所以當歌手賺錢，但這次在節目裡能重拾鍋鏟讓他很開心，「我們5個人不只要幫忙煮菜，還要表演給台下吃桌的人看，我負責唱〈愛拚才會贏〉沒問題！」
吃播網紅千千這次終於正式踏入綜藝節目，愛吃的她表示：「我真的很開心能接到這節目，但表演主菜我不太行，製作組也很頭痛要把我放哪裡。」但她仍積極準備，還特地去學日文，希望在海外能更融入外國文化與嘉賓互動。陳隨意也笑自己要好好練英文才能跟外國人溝通，還誇張說千千「吃功了得」，保證「我們這組不會有廚餘問題」。
