賈永婕同框周杰倫！網見天王露出1表情 她急曝真相

賈永婕罕見與周杰倫同框。（圖／賈永婕的跑跳人生臉書）

法國品牌「DIOR」於台北101旗艦店舉辦節慶酒會，身為代言人的周杰倫也親自站台，台北101董事長的賈永婕事後曬出難得同框的合照，公開大讚天王：「真的帥翻了」，不過周杰倫卻被發現臉似乎有點臭，心情似乎不開心，對此，賈永婕也親自做出回應。

賈永婕在社群曬出與天王周杰倫的合照，只見她興奮直呼：「噢耶！周董與賈董！周董與最強101團隊！熱烈歡迎周董來台北101，真是帥翻了」，並對著鏡頭露出燦爛笑容，還比出臉頰愛心，頓時化身成為小粉絲，在旁的周杰倫則是穿著深V西裝，露出結實胸肌，對著鏡頭擺出酷帥的表情，相較之下形成強烈對比。

廣告 廣告

眼見兩人意外同框，網友紛紛留言：「兩位董座是要合作共贏嗎」、「杰倫好酷，賈董像看到偶像的小迷妹一樣可愛」、「確定是他本人嗎？還是周杰倫宇宙裡的一員」、「跟玄彬ㄧ樣的Super Star」、「董字輩相見歡」，對於有網友詢問：「為什麼周董看起來不是很開心？是穿太少了會冷嗎」，賈永婕急忙解釋：「他是裝酷帥」。

賈永婕日前公開台北101跨年煙火的宣傳影片，雖然片長不到2分鐘，卻包含過去20年來的感動與希望，此外，還邀請好友小S獻聲，台詞暗藏大S生前與老公具俊曄的甜蜜暗號「Remember Together Forever」，讓諸多網友感動不已。

更多中時新聞網報導

朱孝天自揭被退出F4內幕

李安不怕被取代憂人類思想AI化

雙哲一后齊聚大巨蛋慈善開唱