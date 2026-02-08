賈永婕喊要林宅血案真相 沈伯洋：國民黨怎麼可能留證據

民進黨立委沈伯洋。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 電影《世紀血案》改編「林宅血案」，卻因製作公司未事先取得當事人林義雄及其家屬同意，引發輿論爭議，台北101董事長賈永婕也喊話｢當權者」，請給大眾一個交代。對此，民進黨立委沈伯洋稱，很多人喊著要解密，可能不知道在前總統陳水扁上任前，政府經歷過一段大規模銷毀檔案的歷史，「國民黨怎麼可能把證據留下來給你查？」

對於因電影爭議再起的林宅血案。賈永婕透過臉書發文稱：「我想知道真相。林宅血案的真相。怎麼可以這樣隻手遮天？無法無天！這一切都太粗暴、太殘忍、太可怕了，真的人神共憤！誰能夠告訴我們真相！」

沈伯洋則稱， 歷史認知的空白，是台灣的普遍現象，很多人對過去那段恐怖歷史完全不知道，這在台灣不意外。很多人喊著要解密，可能不知道在陳水扁上任前，政府經歷過一段大規模銷毀檔案的歷史，「國民黨怎麼可能把證據留下來給你查？」

沈伯洋表示，現在大家能看到血案的輪廓，是因為他們透過修法拿掉「永久保密」，讓大部分檔案在 2020 年給了促轉會。目前的最後一步，就是一部分上限 50 年的緊箍咒，雖然他對此資料有無用處抱持高度懷疑。

沈伯洋更指出，促轉會的難度，是黨產會的一百倍。當年在黨產會，他們就已經要透過到處挖資料才能還原歷史，但促轉會遺失的資料更多，他其實對促轉程序有許多不滿，但，篡改歷史的人絕對更為邪惡。

