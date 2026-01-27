賈永婕嗨過頭！呼籲別爬101「硬上窗框、玻璃小姐」挨轟 本人道歉了

霍諾德25日完成徒手攀登台北101。（圖／翻攝臉書／賈永婕）

美國知名攀岩家艾力克斯霍諾德25日完成徒手攀登台北101的挑戰，全程耗時1小時31分鐘，順利完成創舉，引發各界高度關注與討論。引起許多民眾模仿效應，對此，台北101董事長賈永婕賈永婕呼籲不要隨意攀爬，並用「窗框小姐跟玻璃小姐」來形容，遭到網友砲轟。她隨後也出面回應並致歉。

賈永婕26日透過Threads發文，坦言自己仍沉浸在「Alex攀爬成功，我們一起完成了人類史上創舉的光環中」，並直言「還沒有要走出這個光環喔」，希望外界能讓她多享受這份難得的榮耀。針對外界出現勸進她轉戰政壇的聲音，她也明確回應「請不要叫我去選舉！選舉一點都不好玩！」並以輕鬆語氣笑稱「我的屁股才剛坐熱一點耶？」

此外，賈永婕也在貼文中呼籲大眾務必「放棄想要攀爬101大樓的想法」，並將大樓結構擬人化稱為「窗框小姐」、「玻璃小姐」，強調「她們都是女生。」為了加重提醒效果，她進一步比喻「請不要硬上她們的身體」，不過該段文字曝光後，部分網友認為用詞不妥，直批「不要物化女性，不要拿女性身體開黃腔，我相信妳在職場也不喜歡男性說這樣的話」、「把被侵犯對象預設為女性真的很糟」、「結尾的比喻非常噁心，一點也不文明」。

面對外界質疑，賈永婕隨即在貼文底下留言回應，表示已收到網友提醒，並對於可能造成誤會的用詞「虛心接受」。她解釋，當下因心情過於激動，「有時候講話太快、太嗨，哏就會跑過頭。」她也進一步澄清，自己發文的「初衷是安全提醒，不是任何不尊重」，並感謝網友即時提醒，幫助她「踩煞車」。

