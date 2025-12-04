賈永婕女兒看盜版宮崎駿！「簡體字、網址」露餡

台北101董事長賈永婕和大女兒安安。（圖／翻攝自賈永婕、安安 IG）





台北101董事長賈永婕和王兆杰婚後育有2女1子，大女兒安安如今在美國就讀賓夕法尼亞大學（UPenn），不過昨（3日）卻被發現看盜版網站，引發網友爭議。

台北101董事長賈永婕大女兒安安使用盜版網站「愛壹帆。」（圖／翻攝自安安 IG）

賈永婕大女兒安安在IG限時動態分享自己在家吃飯並觀看電視的日常，但卻被眼尖網友發現，觀看日本宮崎駿動畫電影《崖上的波妞》卻是使用盜版網站「愛壹帆。」

事實上，愛壹帆是中國著名的盜版串流平台，由於操作方便、免費、中文介面加上沒有IP限制，海外華人以及學生都十分喜歡使用，不過在今年4月份，該網站已經被中國串流平台愛奇藝提吿如今官司仍在美國進行，若愛奇藝勝訴，愛壹帆網站內所有內容都需要下架。



