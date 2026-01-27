賈永婕完美復仇？曾被前101董座批「膚淺」 助攻霍諾德登頂一吐怨氣：當時被罵得一頭霧水

​美國攀岩名將艾力克斯霍諾德日前成功徒手攀登台北101大樓，引起國際媒體大肆報導，背後的推手、台北101董事長賈永婕也獲的外界不少的掌聲。不過其實在挑戰前，更多的是各界的批評與不看好，如今成功登頂，也一吐怨氣。對此，前主播鄒倩琳在臉書發文透露，艾力克斯霍諾德早在2013年就曾申請過爬101，但遭到拒絕，而時任董事長就是曾公開批評賈永婕的宋文琪。該篇發文引來賈永婕本人親自留言分享，她直言「有文筆有料的人寫出來的文章真的不一樣，從這麼多不同的角度來分析。其實當時我被罵得也是一頭霧水。」

艾力克斯霍諾德日前成功徒手攀登上台北101最頂端，國際媒體紛紛報導，對台灣形象大力加分。不過在挑戰計劃公布時，引來不少批評跟質疑，因為雨天延後計畫，也遭到網友嘲諷「會怕就不要爬」，應允此項挑戰的台北101董事長賈永婕更是壓力山大。不過如今挑戰順利完成，狠狠打臉當初不看好的人。

對此，鄒倩琳透露，21年前，好萊塢男星湯姆克魯斯申請在101拍【MI：3】，被打了回票，當時101剛落成，形象維護嚴格、管理風格相對保守；尤其劇情涉及警衛開槍、主角從頂樓跳下，101有諸多考量，並不意外。​

「極限攀岩王者」艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手攀爬101大樓。（美聯社）

​ 霍諾德2013就曾申請攀爬101 被時任董座宋文琪打回票 ​



鄒倩琳指出，​過了10年，艾力克斯霍諾德勘察過台北101大樓後，提出正式申請，最終因爲安全考量被拒絕。當時的台北101董事長是宋文琪。​再過11年的2024年底，賈永接任台北101董座不久，被宋文琪公開發文批評她「膚淺與虛榮」，對101歷史不了解。賈永婕簡短回應：「謝謝宋董事長，會繼續努力。」

鄒倩琳說，隔年賈永婕就批准這案子，全力支援，扛下了「萬一出事我兜著走」的政治風險。12年的時間線，拉長了艾力克斯霍諾德的堅持，也凸顯101管理層更迭，帶來的不同決策。一個賭上性命、一個押上了前途，91分鐘登頂，聯手打臉全體酸民。登頂後賈永婕緊抱著艾力克斯霍諾德，喊著可以退休了；網友盯著震撼人心的畫面、鏡頭閃不過的國旗，個個激動。

前台北101董座 宋文琪（見圖）曾公開發文批評賈永婕「膚淺與虛榮」 。（資料照，林韶安攝）

鄒倩琳直言，「報告宋董，賈董外型好、流量高、跟上時代的腳步思考、了解社群經營的操作，打破傳統的框架。她的膽識讓這場傳奇在台北落地！」漂亮女董座不是只會剪綵。賈永婕用91分鐘，給了全球行銷人一場震撼教育；最好再把莎莉賽隆找來101宣傳新片，讓節奏一波一波持續燒下去，21年前101守住了大樓的形象，21年後賈永婕創造了台灣的國際聲量。



