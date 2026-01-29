賈永婕封殺101攀爬申請 唯獨「阿湯哥」例外！霸氣回應「台灣101」風波

賈永婕只為阿湯哥開放101攀登。翻攝賈永婕臉書

美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日成功徒手攀登台北101，透過Netflix全球直播讓台灣躍上國際。台北101董事長賈永婕今（29 日）透露，此舉帶動觀景台來客數激增20%，趁此熱度推出「一日遊暢遊套票」，主打全台最高「Skyline天際線460」體驗，賈永婕強調，該處是比101樓更高的制高點，希望國人也能親自感受與傳奇霍諾德相似的感受。

任內不再接受挑戰 賈永婕獨為「阿湯哥」開後門

談到未來是否再有挑戰者，賈永婕直言，在她任期內將不再接受任何攀爬101的申請，她認為霍諾德引發的國際話題已達到難以超越的天花板，當天更是她「人生中最美好的一天」。面對媒體詢問拍電影是否有例外，賈永婕幽默表示，如果是「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）想來拍片當然沒問題，並公開喊話對方趕快來。

賈永婕感謝團隊。翻攝賈永婕臉書

澄清合作「零預算」 賈永婕將功勞歸功團隊

針對外界對商業合約的疑慮，賈永婕特別澄清，這次與Netflix的合作，台北101一毛錢都沒有花，雙方合作純粹基於國際曝光與挑戰極限的共同理念，完全沒有涉及商業預算，她將這份功勞歸於霍諾德及其幕後團隊，成功打造一場零預算的國際行銷，不僅提升了地標知名度，更實質帶動近期造訪101的旅遊人潮。

賈永婕拒選市長 反對地標改名「台灣 101」

除了營運規劃，賈永婕也針對被拱參選台北市長回應，她強調自己完全沒有考慮，認為這種事應該交給有經驗的政治人物，而對於行政院長卓榮泰、副總統蕭美琴將「台北101」稱為「台灣 101」一事，賈永婕則表示「沒有必要改名」，認為台北101是伴隨大家成長的地標，目前議題已經泛政治化，「沒必要在文字上一直討論。」



