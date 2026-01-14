賈永婕將開放極限攀岩家爬台北101 坦言：我的心臟好大

40歲極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）先前宣布參加Netflix的節目《赤手獨攀台北101：直播》挑戰台北101，他先前受訪表示，要取得攀爬建築物的許可很困難，如今得到許可，要把握機會參加。昨(13日)晚間，台北101董事長賈永婕轉發相關文章宣傳此事，笑說覺得自己心臟很大顆。

賈永婕昨晚轉發Netflix官方IG的影片，宣傳艾力克斯霍諾德將來台攀岩台北101的新聞，賈永婕說：「全世界的首次的創舉，敬請期待！董事長覺得我的心臟好大啊！」而網友反應兩極，有人擔心：「不鼓勵這麼危險的極限運動，不該拿生命去挑戰，擔心有孩子模仿」、「0安全措施？有背降落傘嗎？」；也有人贊成說：「超期待！」、「噢天啊！我先腳麻了！先預祝平安登頂！」、「不敢看直播，等他成功爬完我再來看回播」、「加油、留意風向、風強度」。

據知，來自美國的攀岩家艾力克斯霍諾德上月便宣布，預計在台灣時間本月24日徒手攀登台北101，他將拆解「竹節箱體」結構大樓的攀登要素、克服內心恐懼，在無繩索的狀態下攀爬到最高處，全程將在Netflix直播。他也表示這次挑戰最困難的部分是克服整體疲勞，會持續多久目前仍未知。

艾力克斯霍諾德過去曾創下第一個、也是唯一曾在優勝美地國家公園獨攀酋長岩的人，還擁有最快的優勝美地三冠王攀登記錄，他出生於美國加州，父母親是社會大學教授，他本身是波蘭後裔，他對攀爬從小就展露出興趣和天分，5歲時就在體育館裡練習攀岩，2016年曾出傳記《峭壁上的孤獨者:艾力克斯‧霍諾德和他的極限終極冒險》，並成為2018年《赤手登峰》（Free Solo）的主角。婚姻方面，過去他在簽書會上認識女友桑妮麥肯樂斯（Sanni McCandless），2020年宣布結婚。

