賈永婕對戰蔣萬安？王世堅曝1特點：好人選

▲美國極限攀岩傳奇艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold），25日成功登頂台北101，讓全世界成功看見台灣，也使台北101董事長賈永婕聲名大噪。（圖／賈永婕的跑跳人生臉書）

[NOWnews今日新聞] 美國極限攀岩傳奇艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold），25日徒手攀登台北101外牆，僅僅用了91分鐘成功登頂，讓全世界成功看見台灣，也使台北101董事長賈永婕聲名大噪，許多網友更是敲碗她「選台北市長」。對此，民進黨立委王世堅今（26）日表示，賈永婕有對錯誤馬上承認、修正的特點，是擔任公職很好的參考，此次也把握住機會，確實是很好的參選人之一。

民進黨立委王世堅今日受訪時表示，賈永婕有一個特點，她對錯誤都會願意承認、馬上修正，這是擔任公職很好的參考，就是知錯能改、修正很快。

王世堅指出，這次霍諾德完成徒手攀登攻頂台北101，創下世界紀錄，確實證明賈永婕當時的判斷都是正確的，若保守一點，就會拒絕這樣的申請，但賈永婕不但深入了解後，也把握住機會同意。

王世堅認為，賈永婕包括佈置國旗，以及在整個過程，不會彰顯個人，而是彰顯整個台灣，確實是很好的參選人之一。

