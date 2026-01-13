賈永婕巡櫃處理歧視風波 當事移工：以後能開心逛101

台北101「鬼塚虎」專櫃歧視爭議延燒，越南籍移工在試鞋時遭店員冷回「那很貴」，事件驚動101董事長賈永婕處理，當事移工得知此事被重視，透露以後能開心在101購物了。

針對 鬼塚虎的事件， 賈永婕發文表示，「 服務業最基本的，就是一視同仁。耐心、笑容、語氣、熱忱、缺一不可。」 （圖／翻攝自Threads）

事件起源於一名網友在Threads發文爆料，這位越南朋友原本客氣地想了解鞋款資訊，沒想到鬼塚虎女店員卻用不耐煩的語氣說「那很貴」，接著就不再搭理。當移工詢問有無37號可試穿時，得到的答覆是冷冰冰的「我們沒有37號」，完全感受不到任何服務熱忱。原PO痛批，都什麼年代了還有這種事，讓她覺得很丟臉，更不解地說「101不是每天都是外國遊客嗎？」消息傳開後，引起網友撻伐，賈永婕也立刻在該則貼文底下表示會深入了解狀況，並強調「不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要」。

「Onitsuka Tiger鬼塚虎」在台北101的專櫃，爆出櫃姐歧視越籍女移工的風波，圖為該專櫃空景。 （圖／翻攝 「Onitsuka Tiger鬼塚虎」臉書 ）

針對此爭議，「Onitsuka Tiger鬼塚虎」發聲明表示：「對於近期事件引發社會大眾關注與不安，謹此致上最誠摯的歉意。本品牌始終秉持專業服務精神，並堅守對所有顧客一視同仁、尊重對待的核心價值，任何有違此原則之行為，皆非本品牌所樂見。針對本次事件，敝司已即刻啟動內部調查程序，並已先行將涉事員工停職，配合相關調查作業。倘若經查證相關行為屬實，將依公司規範與相關法令，採取最嚴正之處分措施，包含解僱在內，絕不寬貸」。

賈永婕親自巡櫃處理此事，昨天也發一篇長文反思，內文寫道：「這次鬼塚虎的事件，對我來說是一個很重要的提醒。對101、對品牌、對每一位Sales，都是。服務業最基本的，就是一視同仁。耐心、笑容、語氣、熱忱、缺一不可。謝謝大家願意告訴我這件事，讓我們誠實面對、認真檢討，也會更嚴格要求服務品質。」

賈永婕也稱鬼塚虎是自己的愛牌，希望大家繼續支持，也一起來監督他們，「我剛剛去巡櫃又忍不住買瘋了，那位Sales妹妹我不認識你，但你一定還很年輕希望你能調整腳步、重新出發，未來業績高、獎金高。」

貼文曝光後，引起網友們正反兩極討論，有網友質疑她「網路霸凌一個sales？」對此，賈永婕否認並強調自己不可能做這種事情；另外也有網友稱「還要勞駕微笑賈董出來圓場」，賈永婕則留言霸氣回應：「我不是圓場，是認真處理喔！」

賈永婕回覆網友們的質疑。（圖／翻攝自Threads，下同）

發文爆料的民眾也在該篇貼文底下留言：「謝謝董事長滿滿正能量的回覆，已轉達事主移工妹妹101的董事長有正視這個狀況以後可以開心在101購物了」。賈永婕對此回應：「謝謝你的發聲！謝謝支持」。

