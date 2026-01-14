賈永婕徒手攀登101外牆！驚人畫面曝光：腿很軟

〔記者林欣穎／台北報導〕美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德(Alex Honnold)，將在本月24日，透過Netflix進行全球直播特別節目《赤手獨攀台北101：直播》；今(14)日賈永婕率先曬出登頂101的照片，笑稱自己腿很軟。

以紀錄片《赤手登峰》聞名全球的美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德下週將挑戰徒手攀登台北101外牆，高度達508公尺。

賈永婕稍早則曬出自己攀登101外牆的照片，直呼徒手攀爬也太危險、太可怕了，「沒錯，這樣想是正常的。不太正常的如我會覺得太強大，太厲害了！但是頂尖高手再神再厲害也要有瘋子董事長願意擔當！」

她也笑說自己腿很軟，直言有夠高，只能站一條鋼圈上，「但是我就是有勇氣站上去接受挑戰，Team 101 My team讓我們一起完成這個不可能的任務！」

