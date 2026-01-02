賈永婕憂101煙火變煙霧秀「會被立院質詢」 小S暖心安慰

2025邁入2026年的跨年夜遇上天公不作美，台北整天陰雨綿綿，導致台北101的跨年煙火也不盡理想。對此，台北101董事長賈永婕，昨(1日)晚間吐露心聲，坦言害怕煙火秀變煙霧秀，會被立法院叫去質詢，好友小S暖心安慰說不會，「不用不用，真的很美。就算有煙，也都被我的眼淚洗掉了。」

賈永婕自從上任台北101董座以來，都相當關注於年末跨年晚會煙火的大事，上月26日她還特別跑到馬祖拜拜，「希望媽祖娘娘保佑我們的跨年活動，給我們一個好天氣，還有所有的人、事、物一切平安順利！拜拜是年底賈董的重要工作之一」，但未料當天天氣仍不佳，賈永婕甚至還在限時動態分享燒了多隻「紙烏龜」仍沒用。

昨晚賈永婕說，今年跨年從事前的光雕秀倒數，每個環節她和她的工作團隊都很認真，「每一個環節、每一個驚喜，都是一群人拚盡全力換來的」，看到跨年夜天氣不好，其實她心裡很平靜，認為已經盡人事、聽天命，該做的都做了就已經算成功；但無法克服的只有身邊的老公王兆杰愛碎碎念兼唱衰，甚至還在她耳邊說：「這個雨不會停啦，什麼都看不到啦，賈董你死定了啦......」。

對此，賈永婕一度無奈，問好友小S自己該不會要被叫去立法院質詢，對方回應她覺得煙火還是很美，「就算有煙，也都被我的眼淚洗掉了。」讓賈永婕很想衝去抱對方；另有朋友跟賈永婕說：「永婕，今年的煙火好有氣質，是一種很優雅的風格，跟以前不一樣，我感受得到。」也讓她備感安慰。

賈永婕最後說：「煙火的節奏、釋放的角度、曲線、色彩的飽和度，還有音樂。其實都做了很多新的嘗試。就算天公不作美，我們還是用盡全力，讓它綻放。」網友也力挺說：「今年煙火真的不太一樣，有作出差異性，這樣才是賈董的風格」、「歷來最有創意。天氣不好還能這麼美，太棒了！」、「我們特地從曼谷回來看101煙火，世界最美的了，非常值得」、「煙火很美呀，不過釋放的煙好像比去年多，為什麼會這樣子？」賈永婕親自回應：「天氣濕度太重了」，還有人問：「好奇一下，賈姐怎麼沒上跨年舞台和市長一起？！」賈永婕解答：「今年跟團隊還有家人一起」。

