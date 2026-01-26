賈永婕成綠北市選戰奇兵？王世堅讚「好人才」曝她1特質是典範
美國攀岩高手霍諾德（Alex Honnold）成功徒手攀登台北101，背後推手、101董事長賈永婕受到各界肯定，甚至還被認為是綠營在2026年台北市長選戰的奇兵。綠委王世堅今天表示，賈永婕是很好的人才，不吝承認錯誤且都馬上會修正，給擔任公職的朋友們很好的參考。
王世堅表示，賈永婕當然是個人才，但也要看她有沒有興趣，是否有這方面的生涯規劃。他認為，賈永婕有一個特點，如果她有做錯事情，都不吝承認，且會馬上修正，「我覺得這很好，這給我們擔任公職的朋友們很好的一個參考。」
王世堅指出，賈永婕擔任101董事長期間，幾乎沒有犯錯，尤其這一次創下世界紀錄，也證明賈永婕的判斷是正確的，如果是比較保守一點的人，可能就會拒絕申請，因為有一定的風險存在，但她深入瞭解以後，也把握住機會去同意，並在周邊進行布置，過程中也不會拿此事彰顯她個人，而是彰顯了台灣，讓世界看見台灣。賈永婕是一位很好的台北市長的參選人，但不知道她的意願怎樣。
