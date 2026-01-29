賈永婕戴「賈董好棒棒」金項鍊！造價曝 霍諾德之後下個計畫公開

生活中心／賴俊佑報導

台北101董事長賈永婕積極促成美國攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101挑戰，讓世界看見台灣，獲得史上最棒台北101董事長美名；賈永婕今日出席記者會，被發現脖子戴「賈董好棒棒」金項鍊和「賈董101」銀項鍊，兩款項鍊的價格曝光。

賈永婕透露「賈董好棒棒」金項鍊是今年去一般飾品店訂製，價格約1萬左右。(圖／記者鄭孟晃攝影）

賈永婕今年多一條「賈董好棒棒」金項鍊！價格曝

賈永婕透露「賈董101」項鍊是純銀打造，去年特別訂製價格11萬，而「賈董好棒棒」項鍊今年去一般飾品店訂製的，不是純金打造，價格約1萬左右，至於第三條項鍊要訂製甚麼內容，媒體們則建議「賈董登頂」、「阿湯哥快來」，讓賈永婕笑到不行。

賈永婕趁霍諾德熱度推廣台北101 Skyline 天際線460。(圖／記者鄭孟晃攝影）

霍諾德後...賈永婕下一個大型計劃公開

賈永婕表示此次霍諾德攀登台北101，讓台北101、台北市甚至台灣曝光度增加，期盼吸引更多國際觀光客來台灣，賈永婕表示台北101雖然沒有實質付出半毛錢，但台北101團隊的付出心力和體力是無價的，前置作業每天早上6點半開起始會議，每天傍晚5點半開檢討會議，整個工作非常繁瑣複雜，所幸台北101團隊有豐富的大型活動經驗，讓活動圓滿落幕「我覺得要讓同仁好好休息，他們需要暫時不被打擾，好好放空個兩天」，預計將有小小的慶功宴，接下來將迎接過年檔期和5月登場的台北101垂直馬拉松。

賈永婕扛下壓力讓霍諾德徒手攀台北101活動順利進行，獲得高度肯定，更讓許多不看好的人改觀，賈永婕很感謝這麼多人理解這背後要付出多少努力，她仍會繼續照著自己的步調去行銷台北101，不過她先前發文向家人喊話家庭群組「賈董不懂」應該要改名了吧？賈永婕苦笑說「群組裡面的四個人沒有要放過我的意思，哈哈」。

