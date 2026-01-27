賈永婕披綠袍參選台北市長？郭正亮預言年後找上「她」：最順的安排

2026縣市長選舉腳步逐漸逼近，民進黨台北市長人選遲未有定案，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、綠委王世堅、吳思瑤等人都被點名，甚至連台北101董事長賈永婕都被力拱代表綠營角逐台北市長大位。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，民進黨現在最適切、最順的人選還是她，預計年後會開始去勸說，但反正結果都是輸，什麼時候宣布都一樣。

針對民進黨台北市長人選，郭正亮認為，綠營黨內知道不會找王世堅，也不會去勉強吳思瑤，不過可能會去「勉強」鄭麗君，時間點可能是落在過完年後，大概在3月初左右，就像當初柯文哲2014年參選台北市長時，也是拖到快5月才宣布。

廣告 廣告

郭正亮指出，因為這個時候內閣改組也不妥當，如果叫行政院長卓榮泰現在去參選，就表示要副院長鄭麗君代理，她就要接受立法院總質詢，但他認為鄭麗君還沒準備好，而總統賴清德會「保護」鄭麗君，且不可能現在就任命新任行政院長，一定會拖到今年底，於是比較順的安排是鄭麗君參選台北市長。



鄭麗君參選會對蔣萬安造成什麼影響？郭正亮斷言「沒有影響」，因為鄭麗君競選能力相當弱，而蔣萬安競選能力很強，而且是越來越強、越來越有進軍中央的架勢，賴清德一定也看得出來這局勢，相信民進黨自己也認為台北市長選舉不會有任何贏面，基本上台北跟桃園都已經底定，新北贏面也不大，所以民進黨也不會放太多心思，主要是政黨的面子問題，相比卓榮泰、王世堅等，派出鄭麗君是安全牌。



更多風傳媒報導

