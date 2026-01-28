即時中心／連國程報導

美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）成功徒手攀登101，連日來引發熱議，101董事長賈永婕也被點名代表民進黨參選台北市長，然而她親自回應「沒有意願」。文化大學廣告學系專任教授鈕則勳昨（27）日發文也認為，賈永婕披綠袍選北市的機率非常低，民進黨最可能派出的人選仍是行政院副院長鄭麗君。

賈永婕被點名選北市 鈕則勳：一時話題不能當選戰布局

鈕則勳指出，賈永婕本人絕對沒有意願選台北市長，她本人也說過，自己會被點名全是因為霍諾德成功攀登101引起話題，只要這話題淡了，一切也就回歸平淡。鈕則勳認為，僅以話題或聲量作為選戰布局考量，並不是宏觀的戰略，充其量僅是一時的戰術操作。



至於民進黨誰最可能選台北市長？鈕則勳認為最可能的人選仍是鄭麗君，他觀察到綠營已經在為鄭麗君做「鍍金身」及拉抬政治能量的系列鋪排，不論是閣揆卓榮泰到機場接機，或是賴清德與卓榮泰對其的吹捧肯定，並將她定位成「台美關稅談判的大功臣」來看，這以政績為基礎的戰略佈局，才真可能是順勢參選台北市長的起手式。



鈕則勳強調，政黨推出市長候選人會有一定的脈絡，並且有整體的布局與操作，不會是即興之舉，也不是以一個單點就能突破，必須有整體戰略才能提高勝率。

廣告 廣告





原文出處：快新聞／賈永婕披綠袍選北市？學者曝機率 點名最可能人選是「她」

更多民視新聞報導

霍諾德吃素「關鍵在植物蛋白」 減重醫：101不會爬到心肌梗塞

卓揆稱「台灣101」沒有錯！陳水扁開酸蔣萬安

外媒逆風評霍諾德「玩命非英雄」 Netflix挨批回應了！

