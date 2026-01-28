賈永婕披綠袍選台北市長？戴錫欽直言不可能 並點名蔣萬安最強對手是「這人」

戴錫欽28日上《POP撞新聞》接受資深媒體人黃暐瀚專訪。 圖：翻攝自POP Radio聯播網YT頻道

[Newtalk新聞] 台北市長選舉將在年底登場，民進黨台北市長人選尚未出爐。近日，有人點名日前才剛辦完霍諾德徒手攀爬台北101大樓活動的台北101董事長賈永婕披綠袍參戰台北市長選舉。對此，身兼國民黨北市黨部主委的台北市議會議長戴錫欽今（28）日受訪直言，以他對賈永婕的認識，她不太可能去選台北市長。而戴錫欽提到，如果是「這位人選」出線代表民進黨，將會是台北市長蔣萬安強勁地對手。

戴錫欽今日上《POP撞新聞》接受資深媒體人黃暐瀚專訪。針對有人點名賈永婕披綠袍參戰台北市長選舉，戴錫欽直言，以他過去與賈永婕互動，她要選台北市長是「不可能的事情」，雖然他不敢百分之百認為沒機會，但選舉應該不會是賈永婕的選項。

他表示，歷任台北101董座都有話題性，而賈永婕上任後不管是在101煙火創新，或是這次徒手攀爬活動，都的確讓人耳目一新，也都成功行銷台灣。戴錫欽還酸民進黨，從賈永婕被點名來看，凸顯了凸顯民進黨沒有人選？

談及今年台北市長選舉，戴錫欽指出，觀察蔣萬安選情的關鍵，在於其個人效益能否外溢至外縣市，以及過去三年的施政表現是否真正讓市民有感，進而轉化為實際選票。他強調，連任比拚的是實質政績，這也是不少議員僅能當選一屆的原因；尤其第二任期更為關鍵，因為已不再享有新人紅利。

對於民進黨可能推派潛在對手，戴錫欽分析，如果民進黨想要守成，應該會推派出行政院長卓榮泰，且以卓榮泰與總統賴清德的交情，有很大可能會被勸出，但卓來選應該只有基本盤，而卓會將過去在政院被藍白杯葛等委屈喊出來，激發綠營支持者。不過他也說，如果民進黨想拼這一局，勸出行政院副院長鄭麗君的話，那藍營就要嚴正以待了。

主持人追問，這是認為鄭麗君比卓榮泰強嗎？對此，戴錫欽給予肯定回答。他說明，以台北市民喜歡屬性，民進黨立委王世堅就是個典型、真實、講話有梗、吸引年輕人目光的人，但王世堅應該不會出來選。而基本上民進黨要降低蔣萬安的外溢效應，那鄭麗君會是最好人選。

戴錫欽表示，包括這次關稅談判，對產業界的幫助，這些都是基本盤外，更有機會爭取中間選民支持的關鍵。他認為，只要鄭麗君能把蔣萬安多留台北市不去外縣市輔選，對國民黨來說都是衝擊。

他認為，如果鄭麗君出來選，雙方能夠在公共政策上有更多論述，在蔣萬安政策與鄭麗君願景的對比下進行討論，這對市民來說是豐富收穫。戴錫欽還提到，鄭麗君過去沒有選舉過，也沒有捲入政治口水、參與大罷免等紛爭，仇恨值相對低，應該有機會得到40至45%選票；至於蔣萬安拚連任，就是想辦法要過半支持。

