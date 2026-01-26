賈永婕披綠袍選台北？楊植斗：更希望她換掉萊爾校長選總統
美國攀岩高手霍諾德（Alex Honnold）成功徒手攀登台北101，外界也對101董事長賈永婕給予高度肯定，甚至還出現勸進她參選台北市長的聲音。對此，台北市議員楊植斗表示，他更希望賈永婕能代表民進黨參選總統，若由她出馬換掉萊爾校長，肯定能爭取到超越4成的選票。
楊植斗今天表示，霍諾德成功登頂101，鼓舞許多民眾。青鳥粉專和前綠委謝欣霓也點名賈永婕董事長，認為她很適合參選台北市長。他指出，賈永婕為人幾乎零負評，這次活動也看出她強大的執行力，更令人佩服的，是她將這次世界級的榮耀，也分享給台北市政府，感謝相關人員在背後的付出，「比起小鼻子小眼睛，還硬要改名台灣101的民進黨眾人，賈永婕董事長的格局高出了不少檔次！」
楊植斗指出，民進黨苦無台北市長人選，賈永婕若願披綠袍上陣，肯定是場正面積極的選戰，值得期待，「但老實說，我更希望她能代表民進黨參選總統，民進黨很久沒有提出亮眼清新，可以帶領國家往前走的人才了，由她出馬換掉鼠肚雞腸的萊爾校長，肯定能爭取到超越4成的選票！」
