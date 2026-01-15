賈永婕挑戰攀登101頂端 高空回擊花瓶說、公開點名周玉蔻
（記者石耀宇／台北報導）台北101董事長賈永婕近日為宣傳《赤手獨攀台北101》直播活動，親自挑戰攀登台北101頂端圓球，引發外界高度關注。她15日在社群平台上傳攀登實況影片，並以長文回應外界質疑，強調「董事長也能用不同方式打破框架」，更直言不諱自稱「地表最強網紅董事長」。
從影片畫面可見，賈永婕全程配戴專業安全裝備，頭戴安全帽、身繫高空防護吊帶，雙手緊握圓球金屬結構，在高空中完成拍攝。即便身後是俯瞰整個台北市的高空景象，她仍對鏡頭露出笑容，並與攝影師合比愛心。她在貼文中坦言，過程中確實感到腿軟，也笑說「這輩子應該不會想再爬第二次」，甚至透露婆婆曾打電話叮囑「一次就好」，但她仍選擇完成挑戰。
不過，相關畫面曝光後，也引來部分質疑聲浪，有人以「花瓶」、「作秀」、「藝人董事長」等字眼嘲諷。對此，賈永婕在貼文中直言，這類說法並非理性評論，而是缺乏尊重的攻擊，「難道董事長就不能漂亮、不能有流量、不能用不一樣的方法做事嗎？」她也呼籲外界反思公開羞辱他人的行為，直指這樣的言論「沒水準又無禮」。
賈永婕進一步指出，當代社會需要的是願意挑戰既有框架、打破刻板想像的人，而非只符合傳統期待的角色。她也再度以幽默語氣自封為「地表最High董事長」、「地表最強網紅董事長」，展現對外界評價的態度。
該篇貼文發布後，吸引大量網友湧入留言支持，不少人稱讚她「真的很敢」、「光看就腿軟」。賈永婕也親自回覆留言互動，當有網友提到「酸民總是存在」時，她直接點名回應「酸民一號周玉蔻」。而媒體人周玉蔻先前曾評論她「缺乏董事長格局」，相關言論也再度被翻出討論。
此外，也有網友注意到與賈永婕一同完成拍攝的攝影師，紛紛留言稱讚對方專業又帥氣，賈永婕則笑回「那位帥哥比我老公帥很多很多」，再度引發熱議。
更多引新聞報導
A-Lin婚變傳聞再起 知情人士曝夫妻未離婚、只是各忙各的
出國常帶卻踩雷！女子卡關南韓機場 「1規定」爆哭痛失1.6萬
其他人也在看
懷孕、坐月子不曾間斷！阿雅自曝吃素30年主因：為病父祈福
【緯來新聞網】藝人阿雅近日被不少網友建議別再吃素，應該吃肉均衡飲食來保持健康，對此，阿雅在個人社群帳緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 44
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 1
求婚吳品潔成功！禾浩辰首露面 被問「雙喜臨門」回應了
求婚吳品潔成功！禾浩辰首露面 被問「雙喜臨門」回應了EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 1
結婚霍建華10年！林心如不忍爆他「居家真面目」：只喝過他倒的水
林心如橫跨演員、製作人、妻子與母親等多重角色，13日出席品牌燕窩新品記者會，依舊維持亮眼狀態，林心如笑說：「現在真的很忙，但更懂得怎麼照顧自己」，同時自爆全靠兩道菜抓住老公霍建華的胃，直呼對方「很好養」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
23歲網紅骨癌截肢「獨自簽下6次手術」媽媽嫌她是拖累！
大陸一名23歲網紅夏夏是骨癌患者，長期透過社群平台分享自己的抗癌日常，近日再度引發大量關注。她在最新影片中透露，體內癌細胞近期再度擴散，已轉移至肋骨與胸膜，意味著新一輪治療與手術即將展開。年紀輕輕卻一次次獨自面對生死關卡，她的近況讓不少網友直呼心疼。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 8
阿sa蔡卓妍認愛小9歲健身教練！笑虧媒體：可以刪掉緋聞2字
43歲香港女星蔡卓妍（阿Sa）曾跟鄭中基秘婚，日前與交往6年的「百億富三代」石恆聰分手，最近竟霸氣認愛，公開貼照宣告正和小她9歲的健身教練Elvis（林俊賢）交往，更笑虧媒體：「可以把緋聞2字刪掉了」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
阿諾「上身進廠膨風」臉也動3項目！遭酸「假X」米可白不忍了
娛樂中心／綜合報導女星阿諾（涂珊）曾擔任模特兒，憑藉主持美食節目打開知名度，甜美外型加上在螢幕前毫無包袱的搞笑形象，深受一票觀眾喜愛。近期她因1支在球場觀眾席扭動片走紅，不僅在中國抖音遭瘋傳、衝破百萬觀看，還被評價是「又純又欲」；她也大方承認已進廠隆乳，沒想到卻被酸民開嗆，令好姐妹米可白忍不住發聲。民視 ・ 1 天前 ・ 48
震撼彈！劉容嘉情斷「交往13年男友」 單身半年原因曝光
劉容嘉和小開男友交往13年，去年2月男友身份才被爆出是日本連鎖網紅咖啡品牌%ARABICA在台灣代理商的股東，2人還住在台北市敦化南路上市價超過2億的豪宅，有開著賓士車的司機接送，沒想到劉容嘉昨主持公益活動後受訪，卻低調認了「已經單身半年」，還苦笑解釋當時開賓士車的是姨丈，「車上明明還有我的表妹、阿自由時報 ・ 5 小時前 ・ 9
斷開百億富三代！蔡卓妍認愛小9歲新歡：好幸福 男方身分曝光
香港女歌手蔡卓妍（阿Sa）自分手交往6年的「百億富三代」石恆聰後，感情動向一直受到大家關注，先前傳跟小9歲健身教練交往的蔡卓妍，如今公開認愛，大方要求媒體可以刪去「緋聞」2字。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
媽媽說「妳長得像我偶像」！藍心湄竟撞臉王世堅 驚人狼狽照曝光
藍心湄近日分享透露自己放假時一口氣狂睡17小時，醒來後頭髮凌亂、模樣相當狼狽，沒想到媽媽一看到她竟脫口而出：「妳長得好像我偶像。」藍心湄好奇追問後才發現媽媽口中的偶像竟是立委王世堅，讓她當場傻眼。藍心湄也曬出自己頭髮凌亂、吃著飯的照片，看來跟王世堅神似，網友紛紛笑翻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
離婚2年再披婚紗！許允樂罕鬆口「再婚關鍵」：我依舊完整，不懼怕
許允樂與前夫張兆志離婚2年，去年12月中旬驚喜宣布與小6歲男友李玉璽登記結婚。日前許允樂透過IG限時動態開放粉絲問答，被問到「是什麼讓你又有踏入婚姻的勇氣？」，許允樂罕見鬆口自己對婚姻的看法與再婚心境。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 13
峮峮《飢餓遊戲》最後一集爆哭 王仁甫私訊慰留：可以取消嗎？
峮峮即將告別陪伴4年的《飢餓遊戲》，本週播出的最新一集也成了她最後一次站上主持舞台。製作單位特別為她量身打造「畢業旅行」，帶著主持群重返宜蘭烏石港，這個她當年第一次加入節目的起點，意義格外深刻，也讓整趟錄影多了難以言喻的情緒重量。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 7
不只嘲諷李多慧！林妍霏嗆李珠珢廣告「X小」酸台男 富邦育樂發聲了
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告。對此，富邦育樂表示，已經留意到相關討論，喊話「希望外界尊重拉拉隊員的職業」。三立新聞網 setn.com ・ 5 天前 ・ 63
斜槓新身分／獨家！禪修結識媒體社長 陳霆跨出8點檔變發言人
8點檔男星陳霆演出過《一家團圓》《天之驕女》等多部本土劇，4年多前，他曾公開控訴遭多年好友詐騙投資逾300萬元，選擇站上第一線說清楚、避免他人受害。近年他一邊持續演藝工作，一邊投入直播銷售、直銷與自創品牌經營，去年更正式多了一個全新身分─媒體發言人，成為演藝圈少見跨足新聞體系的重要角色。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1
恭喜嚴爵當爸！進產房首抱愛女感性告白：非常愛妳喔
創作歌手嚴爵與太太Jessie結婚4年，13日晚間正式升格當爸。他在IG分享女兒出生的喜悅，附上自己第一次抱女兒的溫馨畫面，以及太太初見寶寶時幸福微笑的瞬間。照片中，嚴爵全副武裝進入產房，緊抱小公主的畫面相當溫馨。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
《康熙來了》完結10年了！ 蔡康永感性回憶：主持生涯哭最慘的一次
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導經典綜藝節目《康熙來了》最後一集播出至今已滿10週年，為無數觀眾帶來歡笑與感動。雖然節目自2015年宣布停播，然而在...FTNN新聞網 ・ 44 分鐘前 ・ 發表留言
周杰倫澳網遭淘汰被笑傻！名嘴揭「關鍵內幕」：他才是真正人生贏家
天王周杰倫近年來迷上網球，認真練球的他，14日下午受邀登上「澳洲網球公開賽」，以業餘球員身分參加「一分大滿貫」表演賽，結果卻在首輪止步，因反應不及未能成功接球，引來部分網友嘲諷。對此，資深媒體人狄志為發文力挺，直言周杰倫的態度與人生狀態，早已超越勝負本身，認為他才是「真正的人生贏家」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
《等待京道》結局哭戲太細膩 朴敘俊被封「淚之王子」
韓劇《等待京道》上週迎來大結局，不只劇情情緒推到最高點，「京道迷」這詞更在劇終後頻頻出現在社群平台，成為近期韓劇圈最溫柔、也最痛的一群人。朴敘俊在戲中飾演娛樂線記者，他以近乎告白的語氣談角色：「《等待京道》幾乎定義了我的2025年，去年是從『京道』這個名字開始，也會以『京道』的記憶長久留在心裡。」自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
詹雅雯罹帕金森氏症康復！闖歌壇35年 鬆口吐內心話
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導《誰來晚餐》本周邀請到詹雅雯擔任來賓，她2020年確診帕金森氏症，右邊身體使不上力，但她勇敢對抗病魔，並且成立志工團，...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
專訪／郭書瑤才爆遭斷崖式封鎖 再揭「交友軟體」慘案
專訪／郭書瑤才爆遭斷崖式封鎖 再揭「交友軟體」慘案EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 發表留言