賈永婕挑戰攀登101頂端 高空回擊花瓶說、公開點名周玉蔻

（記者石耀宇／台北報導）台北101董事長賈永婕近日為宣傳《赤手獨攀台北101》直播活動，親自挑戰攀登台北101頂端圓球，引發外界高度關注。她15日在社群平台上傳攀登實況影片，並以長文回應外界質疑，強調「董事長也能用不同方式打破框架」，更直言不諱自稱「地表最強網紅董事長」。

從影片畫面可見，賈永婕全程配戴專業安全裝備，頭戴安全帽、身繫高空防護吊帶，雙手緊握圓球金屬結構，在高空中完成拍攝。即便身後是俯瞰整個台北市的高空景象，她仍對鏡頭露出笑容，並與攝影師合比愛心。她在貼文中坦言，過程中確實感到腿軟，也笑說「這輩子應該不會想再爬第二次」，甚至透露婆婆曾打電話叮囑「一次就好」，但她仍選擇完成挑戰。

不過，相關畫面曝光後，也引來部分質疑聲浪，有人以「花瓶」、「作秀」、「藝人董事長」等字眼嘲諷。對此，賈永婕在貼文中直言，這類說法並非理性評論，而是缺乏尊重的攻擊，「難道董事長就不能漂亮、不能有流量、不能用不一樣的方法做事嗎？」她也呼籲外界反思公開羞辱他人的行為，直指這樣的言論「沒水準又無禮」。

賈永婕進一步指出，當代社會需要的是願意挑戰既有框架、打破刻板想像的人，而非只符合傳統期待的角色。她也再度以幽默語氣自封為「地表最High董事長」、「地表最強網紅董事長」，展現對外界評價的態度。

該篇貼文發布後，吸引大量網友湧入留言支持，不少人稱讚她「真的很敢」、「光看就腿軟」。賈永婕也親自回覆留言互動，當有網友提到「酸民總是存在」時，她直接點名回應「酸民一號周玉蔻」。而媒體人周玉蔻先前曾評論她「缺乏董事長格局」，相關言論也再度被翻出討論。

此外，也有網友注意到與賈永婕一同完成拍攝的攝影師，紛紛留言稱讚對方專業又帥氣，賈永婕則笑回「那位帥哥比我老公帥很多很多」，再度引發熱議。

