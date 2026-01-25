賈永婕捧鳳梨拜拜 霍諾德「滿臉問號」畫面瘋傳成迷因
美國傳奇攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日成功完成徒手攀登台北101的歷史壯舉，僅花91分鐘便登上509.2公尺高的塔尖。攀登前夕，台北101董事長賈永婕特地準備供品，帶領團隊在大樓前進行祈福儀式，只見她捧著鳳梨虔誠拜拜，而站在一旁的霍諾德則露出滿臉困惑的表情，畫面曝光後立刻在網路上掀起熱議。
賈永婕20日也曾在社群平台分享幕後花絮，直言這次是「史詩級的跨國合作」，集結台灣、美國與英國團隊，頂尖專業人員全員到齊。在霍諾德挑戰徒手登上台北101之前，她特別安排「大家一起拜拜」。她也透露，這是台北101史上首次舉行中英文雙語祈福儀式，幽默表示相信神明一定也很期待這場挑戰，畢竟「祂的視角最好、看得最清楚」，外國工作人員也全程入境隨俗，氣氛相當歡樂。
相關片段隨後被網友截圖分享到Threads平台，引發熱烈討論。原PO形容現場宛如大型文化衝擊現場，並笑稱「Oh Taiwanese, weird but cute（哦，台灣人，雖然奇怪但很可愛），這麼莊嚴地舉著一顆大鳳梨祈福，讓老美全部安靜嚴肅。我們根本是海綿寶寶那一族。」
畫面曝光後，網友紛紛湧入留言，「Alex的臉：不理解，但謝謝」、「一臉疑惑地看著鳳梨真的太可愛」、「不理解但是尊重」、「頂尖科技＋傳統信仰並存，就是台灣最強的力量」、「照片看供桌最旁邊好像是蘋果，在乖乖隔壁」、「還有綠色乖乖！」。霍諾德盯著鳳梨的困惑神情，也意外成為網路迷因圖之一，替這場國際級挑戰增添不少趣味亮點。
其他人也在看
FTISLAND確定續約 與FNC攜手邁向20週年
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導南韓實力樂團FTISLAND正式宣布與經紀公司FNC娛樂完成續約，雙方攜手邁入合作的第20個年頭，為樂團未來的音樂旅程續寫新...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
韓27歲女歌手驟逝！死因未公開 經紀公司證實噩耗：告別式低調完成
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導韓國男女混聲團體「AcousticCollabo」的第三代女主唱牟秀珍（모수진）驚傳於本月25日過世，終年27歲。所屬經紀公司PanicBut...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
頂流女星跌落神壇！「捲稅務醜聞」又爆搶角風波 落魄慘況曝光
華語GL影集《糖果》正式於全球最大LGBTQ+ 影音平台GagaOOLala上映。該劇不僅以「流量紅人 + 實力派」的頂級選角引發社群暴動，更因大膽觸碰稅務醜聞、公關危機與幕後資本博弈等敏感現實題材，成功在華語精品影視中開創全新格局。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
成大女博士欠稅2000萬！稱帳戶被盜「借住廟宇」 國稅局不採信
即時中心／連國程報導一名具有成功大學博士學位的越南籍范姓女子，2018年將個人帳戶交予她信任的阮姓女室友，沒想到帳戶被對方盜用，還害她積欠國稅局逾2000萬稅款。范女於2025年9月帶兒子返台旅遊，一入境就遭限制出境，如今她簽證逾期，悲慘淪落到廟宇過夜，還被迫與先生、幼兒分離，陷入生存危機。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
印度爆立百病毒疫情！中國疑宣稱「解藥已問世」 我國疾管署回應了
印度立百病毒疫情引發關注，近日網路上卻流傳「解藥已問世」的說法。疾管署澄清，目前僅有實驗用藥研究，尚無任何藥物取得藥證。我國已提前建立特殊病人照護中心與治療指引，呼籲民眾勿輕信未證實訊息。近日傳出，中國武漢病毒研究所於1月27日對外宣稱「解藥已問世」，時間點的巧合引發大量網友議論，不少人質疑是否「未自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
吳怡霈「早餐戒蛋、奶、咖啡」瘦4kg！ 改喝3飲品體脂降5%：根本神仙之水
45歲女星吳怡霈近期透過飲食調整，整整瘦下4公斤，體態改變明顯。因為頻頻被詢問怎麼變瘦，她24日在社群平台分享自己的飲食，希望也能幫助到有相同需求的網友。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 1則留言
郭書瑤單身7年「不排斥朋友升格戀人」 姚淳耀曝私下最寵妻行為
爆笑喜劇《何百芮的地獄戀曲》由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶、阿Ken與詹懷雲共同主演，自播出以來話題度持續攀升。隨著劇情進入結尾高潮，郭書瑤在戲裡與好友關係逐漸發展成為伴侶，戲外是否可能選擇朋友談戀愛，她近期受訪笑回：「不排斥！」真性情發言再度引發熱烈討論。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
阿斯夫拉就任宏都拉斯總統「誓言與台復交」 產業團體盼「台灣再買白蝦」
宏都拉斯總統選舉完成權力交接，保守派政治人物、企業家出身的阿斯夫拉（Nasry Asfura）於27日正式宣誓就職，成為該國新任總統。此次選舉因舞弊指控、計票延宕以及美國公開表態介入，引發長時間的政治對立與社會緊張。鏡報 ・ 1 天前 ・ 5則留言
呂文婉突傳下通告後「失聲就醫」 親曝最新病況
資深媒體人呂文婉以犀利觀點與深厚資歷，長年活躍於各大談話性節目，是觀眾相當熟悉的面孔，私下也常透過社群平台分享工作與生活點滴，吸引不少粉絲關注。今（28）日她突在社群發文報平安，卻同時透露身體亮起紅燈，驚傳「失聲」消息。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
賈永婕26年前舊作遭「考古」 自嘲：像1根木頭！
娛樂中心／曾詠晞報導台北101董事長賈永婕近期因推動美國攀岩名將艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101大樓，再度成為媒體焦點。女星郁方在23日上午分享一段26年前2人合作演出的電視劇《吉祥如意年年來》片段，讓賈永婕當年的青澀古裝模樣意外曝光。面對這陣「考古」熱潮，賈永婕也在臉書大方回應，並以幽默的態度化解演技生澀的評論，引發大批網友熱烈討論。民視 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
美捕馬杜洛後首聽證 盧比歐：無進一步軍事計畫
（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）正朝與美建立更緊密雙邊關係的方向邁進，因此美方暫無進一步採取軍事行動的迫切需要。中央社 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
春節關懷禮經費短缺6成！ 人安彰化站盼各界支持伸援手
農曆新年將到來，人安基金會彰化平安站，為了讓清寒弱勢族群能安心過好年，正積極推動第36屆「寒士吃飽30」公益行動，預計將發放425份尾牙關懷禮給受助戶；因捐助金額嚴重短缺，還不足6成，呼籲大眾在年節前中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
低負擔、輕鬆吃！過年零食不是原罪 營養師推薦6款療癒系點心
農曆年腳步將近，過年是親朋好友團聚、聊天追劇、打牌吃零食的歡樂時光，不過不少人也有這樣的經驗。零食一口接一口，明明吃得很開心，卻在不知不覺中感到更疲倦、煩躁，甚至更想再吃甜食。振興醫院營養治療科營養師陳韻婷指出，這其實與「吃進去的食物種類」大有關係，吃錯零食，不只影響體重，連情緒都會被牽著走。自由時報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
徐春鶯延押禁見2個月！她指這群人異常安靜
[NOWnews今日新聞]曾被民眾黨前主席柯文哲相中、擬列入不分區立委名單的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，2年前一度引爆政壇爭議，她疑收受對岸資金，介入總統及縣市長選舉，涉嫌觸犯《反滲透法》及商業詐...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 58則留言
河正宇隔13年合作孔曉振！壓力大到得盲腸炎
[NOWnews今日新聞]河正宇時隔13年再度合作孔曉振推出全新電影《四人行，不行》，將在2月6日於台灣上映。河正宇受訪時提及，為了邀請女方加入演出團隊可是耗費苦心，不僅大幅修改劇本，還向孔曉振保證「...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 發表留言
中壢區慶祝農民節表彰優秀青農 王明鉅：力挺農業挹注經費支持
桃園市副市長王明鉅29日前往中壢區，出席「115年中壢區慶祝度農民節表彰大會」，同時頒發「優良青年農民獎」，項肯定張芮綾、游騰棋、張耀升3位獲獎農友的付出與卓越成就。王明鉅表示，市府過去3年挹注逾7599萬投入中壢區農業相關發展，中壢區位於都會核心，觀光精緻農業逐步成形，除了稻作之外，草莓也成為新興發展的農特產品，在農會積極輔導下，農民表現亮眼。副市長王明鉅表示，市府積極推動全市農業發展，張善政市長上任後對農民十分重視，近3年挹注中華民國農會中壢辦事處近5500萬經費，針對中壢區其餘農事推動也挹注超過2100萬，總計投入逾7599萬元。王副市長強調，「民以食為天，農民是國家安全的根本。」沒有糧食對生活影響甚鉅，特別感謝農民過去一年的付出。農業局長陳冠義表示，中華民國農會中壢辦事處近年積極配合市府共同推動智慧農業及休閒觀光農業，並設立農村社區小舖，推出包括以桃園3號稻米打造的「芭寶米」、「順壢米」品牌、黑豆漿、黑豆茶、草莓米香、花生酥、甘糀以及草莓氣泡飲等優質農特產，展現地方農業的創新能量。農業局長陳冠義表示，為支持年輕人才及農業文化傳承，市府除持續推動「青年友善輔導計畫」，也透過「桃園台灣好新聞 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
新／中獎率飆！今年發票獎金「狂增26億」 荷包君大進補
財政部宣布，為鼓勵民眾使用雲端發票，今年（115年）統一發票給獎預算將大幅增至197億元，其中獎金預算較今年激增26億元。這筆新增經費將優先用於增開「雲端發票專屬獎」，顯著提升民眾中獎機率。隨著雲端發票使用率已突破64%，財政部將持續推廣網路兌獎與載具索取，不僅響應節能減碳，更讓發票變現金的機會大增。此舉旨在鼓勵更多人加入雲端發票行列，實現環保與荷包雙贏，讓每張雲端發票都可能帶來意外驚喜。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
再槓卓揆? 正名101 蔣萬安酸:我是"台灣市"市長嗎?
美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德，週日成功徒手登頂101，原本是一樁不分朝野的國際盛事，不過卻意外因為「正名問題」，讓地方再度槓上中央，行政院長卓榮泰在臉書祝賀發文，把101稱「台灣101」，台北市長蔣萬安被問到此事，反嗆那我是台灣市市長嗎？。民視 ・ 1 天前 ・ 4則留言
吳念軒小學畢業公車搭訕被拒 邱偲琹韓國搭訕歐巴遇真愛
傅孟柏、吳念軒、邱偲琹、姜典、雷嘉汭、項婕如等人（28日）出席新劇《那些你不知道的我》上線記者會，吳念軒戲裡拒絕邱偲琹示愛，讓她一再笑場NG，戲外他說自己從未被告白，小學畢業時，還曾在公車上搭訕漂亮女孩要電話被拒，尷尬之餘只好提早下車。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
共和黨秘密錄音曝！川普狂罵他「Fxxk you」
[NOWnews今日新聞]美國共和黨近日遭曝光一段秘密錄音，參議員克魯茲私下向金主透露，曾警告總統川普關稅政策若造成物價上漲、經濟惡化，期中選舉恐遭血洗，而川普的回應是當場飆罵「FxxkYou」。美國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1則留言