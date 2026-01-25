賈永婕捧鳳梨拜拜 霍諾德「滿臉問號」畫面瘋傳成迷因

賈永婕帶大批外國團隊一起拜拜。（圖／janet_chia_IG、黃世麒攝）

美國傳奇攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日成功完成徒手攀登台北101的歷史壯舉，僅花91分鐘便登上509.2公尺高的塔尖。攀登前夕，台北101董事長賈永婕特地準備供品，帶領團隊在大樓前進行祈福儀式，只見她捧著鳳梨虔誠拜拜，而站在一旁的霍諾德則露出滿臉困惑的表情，畫面曝光後立刻在網路上掀起熱議。

賈永婕20日也曾在社群平台分享幕後花絮，直言這次是「史詩級的跨國合作」，集結台灣、美國與英國團隊，頂尖專業人員全員到齊。在霍諾德挑戰徒手登上台北101之前，她特別安排「大家一起拜拜」。她也透露，這是台北101史上首次舉行中英文雙語祈福儀式，幽默表示相信神明一定也很期待這場挑戰，畢竟「祂的視角最好、看得最清楚」，外國工作人員也全程入境隨俗，氣氛相當歡樂。

相關片段隨後被網友截圖分享到Threads平台，引發熱烈討論。原PO形容現場宛如大型文化衝擊現場，並笑稱「Oh Taiwanese, weird but cute（哦，台灣人，雖然奇怪但很可愛），這麼莊嚴地舉著一顆大鳳梨祈福，讓老美全部安靜嚴肅。我們根本是海綿寶寶那一族。」

畫面曝光後，網友紛紛湧入留言，「Alex的臉：不理解，但謝謝」、「一臉疑惑地看著鳳梨真的太可愛」、「不理解但是尊重」、「頂尖科技＋傳統信仰並存，就是台灣最強的力量」、「照片看供桌最旁邊好像是蘋果，在乖乖隔壁」、「還有綠色乖乖！」。霍諾德盯著鳳梨的困惑神情，也意外成為網路迷因圖之一，替這場國際級挑戰增添不少趣味亮點。

