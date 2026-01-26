賈永婕捧鳳梨祈平安 霍諾德「一臉問號」表情引熱議



美國傳奇攀岩家霍諾德（Alex Honnold）25日成功徒手攀登台北101，以1小時31分34秒的成績震撼全場，攀登過程神情從容，讓不少人直呼佩服。不過，比起登頂瞬間，更讓網友笑翻的，竟是他出發前「一臉困惑看著鳳梨拜拜」的畫面。

原來在21日彩排時，台北101董事長賈永婕依台灣習俗，帶著霍諾德與團隊在大樓前進行中英文雙語祈福儀式，桌上擺滿乖乖與水果，象徵活動順利。不料當賈永婕雙手捧起鳳梨、閉眼誠心祈福時，霍諾德站在一旁盯著鳳梨看了好幾秒，表情寫滿「我到底看了什麼」。

這段畫面隨即在 Threads 上瘋傳，網友笑翻留言：「台灣人拜拜文化輸出成功」、「他內心大概在想：為什麼要對鳳梨這麼尊敬」、「我們根本是海綿寶寶那一族」、「會不會以為台灣的神是鳳梨」。甚至還有人幫霍諾德配上內心獨白：「好尊敬鳳梨的國家？」、「拜比奇堡幹嘛？」

也有不少人好奇為何要「拜鳳梨」，對此網友解釋，鳳梨台語諧音為「旺來」，象徵好運旺旺來，是替霍諾德祈求平安、順利完成高難度挑戰的祝福。文化衝擊現場意外變成全場最可愛的一幕，也讓不少人直呼：「這才是真正的台灣魅力。」

