賈永婕提醒「請不要硬上玻璃小姐」惹議 為用詞失當道歉了！

賈永婕發文用詞引發爭議。（圖／翻攝自Threads @janet_chia_）

賈永婕協助策劃美國攀岩傳奇艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）徒手登頂台北101成功，壯舉於25日震撼全球，不僅引發國際媒體高度關注，也在社群平台掀起熱烈討論。 不過，賈永婕近日一篇社群發文卻意外引發爭議，今（27日）稍早她也親自道歉：「謝謝大家幫我踩煞車」。

賈永婕日前發文，除了分享對霍諾德成功登頂的興奮心情，也特別提醒民眾切勿模仿攀爬台北101外牆，文中她以誇張、幽默語氣直言：「請民眾放棄想要攀爬101大樓的想法，不要在那裡爬來爬去、磨磨蹭蹭、我們大樓各個角落！」

被網友指用詞不當，賈永婕道歉表示：「有時候講話太快、太嗨，梗就會跑過頭」。（圖／翻攝自Threads @janet_chia_）

然而，貼文後段，她將台北101的窗框與玻璃擬人化，寫下：「但請尊重我們的 窗框小姐 跟 玻璃小姐。是的，她們都是女生。請不要硬上她們的身體。謝謝大家的理解與文明」。原意是想用幽默方式提醒民眾停止危險行為，卻被不少網友認為比喻失當，質疑涉及性別刻板印象、性暗示，引發批評與討論。

面對外界質疑，賈永婕坦言，已接收到網友對用詞的提醒，並表示會虛心接受、自省，強調發文的初衷是出於安全提醒：「有網友提醒我用詞的問題，這個我虛心接受。有時候講話太快、太嗨，梗就會跑過頭。初衷是安全提醒，不是任何不尊重，謝謝大家幫我踩煞車」。

