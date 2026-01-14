賈永婕揭狂人將「徒手攀登」台北101！直播時間曝光

娛樂中心／徐詩詠報導

台北101董事長賈永婕日前在臉書透露，台北101將迎來一項史無前例的首次創舉。過去多次挑戰極限地形的世界級攀岩好手、極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold），即將於23日挑戰在「無繩索」的情況下，徒手攀登高達508公尺的台北101外牆，全程將以直播方式呈現。





賈永婕台北101首次創舉！狂人將挑戰「徒手攀登」直播時間曝光

霍諾德是著名極限攀岩家。（圖／翻攝Alex Honnold IG）

針對霍諾德即將來台挑戰攀登台北101，賈永婕在臉書興奮表示：「全世界首次的創舉，敬請期待！董事長覺得我的心臟好大啊！」她也透露，霍諾德挑戰101大樓的過程，將由串流平台《Netflix》全程直播。相關影片介紹文案中更寫道：「不帶繩索，不帶裝備。史上最偉大的攀岩者之一亞歷克斯・霍諾德，將徒手攀登世界最高建築之一的台北101大樓。」不少網友看完預告片後相當期待，紛紛留言表示「幫忙拜拜和祈禱」、「這是一個很有影響力的宣傳，但極限運動本身具有一定危險性，還是要做好危機管理，不怕一萬只怕萬一！」、「不敢看，但很佩服霍諾德的勇敢」、「賈董把101帶到了新高度」。

霍諾德將於23日挑戰攀登台北101。（圖／翻攝Alex Honnold IG）





也有網友提出不同看法指出：「不鼓勵這麼危險的極限運動，不該拿生命去挑戰，擔心有孩子模仿……」、「不敢看直播，等他成功爬完再來看回播」、「期盼看到登頂完成的一刻」。此外，還有網友盛讚：「免花一毛錢費用，就讓Netflix向全世界行銷台灣101！」對此，賈永婕也親自回應表示：「但我們團隊經歷這個『不可能的任務』，真的非常艱難。」













