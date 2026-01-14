賈永婕搶先霍諾德登頂101！ 曬高空照嚇喊：腿很軟

台北101董事長賈永婕搶先霍諾德登上大樓最高點。（圖／翻攝自賈永婕臉書）





世界知名徒手攀岩家艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）將於1月24日挑戰徒手攀登台北101，並透過Netflix進行全球直播，吸引國際高度關注。令人意外的是，台北101董事長賈永婕搶先登上大樓最高點，親身體驗高空視角後直呼：「太可怕了吧！」

賈永婕搶先登頂101

賈永婕今（14）日在臉書分享多張登頂台北101的照片，只見她全副武裝站在高空鋼圈上，腳下是整個台北市景，畫面震撼。雖然她面對鏡頭仍露出笑容，但高度與危險程度讓人看了不禁捏把冷汗。

親身體驗後，賈永婕也對徒手攀岩家讚嘆不已，直言：「天啊徒手攀爬也太危險，太可怕了吧！沒錯這樣想是正常的。不太正常的如我會覺得太強大，太厲害了！」她還幽默表示：「但是頂尖高手再神再厲害也要有瘋子董事長願意擔當！一般董事長應該已腿軟…」。

賈永婕坦言，站在高處時非常緊張、害怕，雙腿發軟，「有夠高，我只能站一條鋼圈」，但仍鼓起勇氣完成挑戰，自信表示：「我就是有勇氣站上去接受挑戰！Team 101 My team讓我們一起完成這個不可能的任務！」

最後，賈永婕也不忘替艾力克斯・霍諾德1月24日的徒手攀登活動宣傳，並加上Hashtag「瘋子般的勇氣」、「Netflix」，當天早上9時將進行直播。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，紛紛留言：「OMG…我光看就腿軟」、「妳太厲害了吧…能文能武…這種高度…一般人都滴漏了…」、「太佩服妳了」、「要當女俠真不簡單，每樣武藝，才華都要會，頂尖高手」、「太猛了，親自場勘」、「太熱血瘋狂了，以為Ai會出現的圖，但是真實的照片」、「真的是搏命賈董」，大讚她膽識過人。



