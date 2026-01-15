賈永婕攀101遭酸.反轟周「酸民一號」 周玉蔻：沒意見

台北市 / 綜合報導

台北101董事長賈永婕日前攀上101大樓頂端，為播放平台《赤手獨攀台北101》活動宣傳，卻被部分網友酸是作秀。她今（15）日發文反擊，說不看好她沒關係，但用花瓶、膚淺的藝人、甚至是小網紅董事長嘲諷，真的很難聽，還點名資深媒體人周玉蔻是酸民一號，而周玉蔻對此表示沒意見。

台北101董事長賈永婕說：「哈囉，台北101，我愛台灣。」台北101董事長賈永婕大聲喊愛，也不斷緊閉雙眼尖叫，她全副武裝攀上101大樓頂端，為播放平台直播活動宣傳，台北101董事長賈永婕說：「最瘋狂的董座。」賈永婕還伸出手指，摸了摸大樓最頂端，往下看，能360度俯瞰台北市，勇敢登高卻被部分網友酸作秀。

她親上火線發文表示，一直不懂為什麼一開始有人要這樣罵她，嘲諷花瓶膚淺藝人，小網紅董事長，真的很難聽，直問難到董事長，不能用不一樣的方式去做事嗎。

有網友留言力挺她，希望她繼續勇者無懼，而她也回應，點名資深媒體人周玉蔻是酸民一號，對此周玉蔻回應：沒意見，也讓兩者過去隔空攻防，再次掀起討論，中國民眾說：「嬋寶，嬋寶(全紅嬋)。」

周玉蔻2024年12月發文，新聞報導說貴婦級官派董事長，哭哭啼啼看不到全紅嬋，批評真相不明敵我不分，賈永婕同一天回擊，斷章取義顛倒是非，不是蹭流量就可以亂罵人。去年1月，周玉蔻又批，她陪台東縣長開貴婦逛街趴，月薪百萬勞師動眾，怎麼計算CP值，賈永婕隔天PO文駁斥百萬月薪，也說這職位對她，就是拚活得精彩有成就感。

周玉蔻去年1月還發文點名，賈永婕低端幽默，每PO一次臉書，就暴露一次空白無料不適任，賈永婕同一天發出圖文回應，感謝大家給她能量，愛酸民，也謝謝蔻蔻姐，台北101董事長賈永婕說：「我的天啊，我在這裡做什麼。」

賈永婕上任後，各方評論不斷，但她始終挺身面對，也提到這時代需要的是能打破傳統，願意承擔風險的人。

