賈永婕曝攀登101內幕！遭髒水一直潑仍要拚：打臉你們真的很爽

世界知名極限攀登家艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold），25日時以徒手方式攻頂101，壯舉讓全球都震驚。今（26）日101董事長賈永婕也透露當時接洽時的狀況，直言自己被潑了滿滿髒水，「我全部都記得清清楚楚捏，現在回頭看，打臉你們，真的很爽」。

霍諾德攀上101頂端自拍。圖／翻攝自艾力克斯・霍諾德臉書

賈永婕發文解答大家最想問的事情「你有沒有想過風險？最壞、最糟糕的事情如果真的發生了，怎麼辦」，她解釋，萬一真的發生事情，就由自己來扛，指出自己擁有非常強大的中心思想「理念」，也認為自己做的是對的事、對的決定，就算發生意外，也沒有做錯事，「意外，不等於錯誤，挑戰可能會失敗，那就因為這樣不挑戰了嗎？不做最簡單，拒絕最輕鬆，但我沒有。」

賈永婕指出，這件事情對台灣可說是千載難逢的好機會，可以展現我們的魄力、信念、執行力，「對，我們台灣就是敢，就是很屌」，因此就算自己被罵到翻、最後必須滾蛋，都要拚這一次。

賈永婕曝與霍諾德洽談時發生的事情。圖／翻攝自賈永婕@IG

賈永婕也提到雙方洽談時發生的事情，時間為2024年9月底，她剛上任不到一個月，屁股都還沒坐熱，就收到Alex的來信，「我立刻跟團隊說，這個一定要做」。但那時候卻有各種難聽的聲音，甚至各種髒水迎面而來，但賈永婕仍沒有放棄，「我全部都記得清清楚楚捏，現在回頭看，打臉你們，真的很爽」。

2024年11月底，賈永婕第一次在立法院接受質詢結束後，這次計畫的執行製作人James飛來台灣，正式向團隊提案，但簡報講到一半就被她打斷，「James, it’s ok. Stop, stop. Let’s do it」，讓James愣住，還回能不能讓他把提案講完，稱自己花了好多時間準備。

賈永婕形容，接下來的事情就像是一連串不可能的任務，但在這個過程中她完全沒有後悔答應這件事情，「我沒有一秒鐘、一個念頭是後悔的，因為我就是有堅若磐石的信念，我相信台灣，值得這一次拼搏」。

隨後賈永婕再度發文要大家冷靜，強調自己沒有要去選舉，「請不要叫我去選舉！選舉一點都不好玩！我的屁股才剛坐熱一點耶？」

賈永婕也對民眾喊話，請大家放棄攀爬101大樓的想法，「不要在那裡爬來爬去、磨磨蹭蹭、我們大樓各個角落！請直接放棄掙扎！這個行為非常的愚蠢也不帥氣！」，強調歡迎大家來來台北101拍照、打卡、仰望、讚嘆️，但要尊重我們的窗框小姐跟玻璃小姐，「請不要硬上她們的身體，謝謝大家的理解與文明」。

