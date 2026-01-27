賈永婕曝霍諾德「紅色戰袍」寓意 揭背後1顧慮

賈永曝光霍諾德攀爬當天「要穿什麼顏色」討論過程。（圖／翻攝自IG @janet_chia_）

美國知名攀岩選手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）於25日挑戰徒手攀爬台北101，最終成功登頂，壯舉震撼全球，不僅引發國際媒體關注，也在社群平台掀起熱烈討論，成為近期全球流量最高的話題之一。此次攀登行動背後的籌備與細節，也隨之受到外界關注，其中台北101董事長賈永婕也獲得不少網友讚賞。今（27日）賈永婕再度於Threads發聲，首度公開霍諾德攀爬當天「要穿什麼顏色」背後的討論過程。

賈永婕在文中直言，「我覺得台灣真的有一個很可愛、也很特別的地方，任何事情都可以瞬間被政治化，大家從不同立場吵成一團」，但也正因如此，才顯得格外熱鬧又自由。

賈永婕透露，當時製作人James曾特別找她討論霍諾德攀爬時的服裝顏色，而賈永婕的第一個反應相當直率：「他喜歡什麼顏色，就穿什麼顏色啊。」，原來是因為霍諾德最喜歡的顏色是紅色，因此讓製作團隊卻一度遲疑，擔心紅色是否會被解讀為某種政治立場，讓賈永婕忍不住直呼：「我當下真的覺得有點莫名的好笑。一個外國製作人，這麼認真替我擔心台灣的政治敏感度，怕我難做」。

賈永婕也分享，當下立刻向對方解釋，在台灣文化中，紅色象徵的是「吉祥、喜慶、祝賀」，是非常正面的顏色，表示非常贊成霍諾德穿紅色攀爬，「而且紅色真的很漂亮。我舉雙手雙腳贊成他穿紅色攀爬」，賈永婕也笑說，沒想到最後呈現出的畫面「會這麼、好、看」，成為此次攀登行動中令人難忘的一幕。

貼文曝光後，許多網友也湧入留言：「感謝他穿紅色，不然好難看到他在那裡」、「製作人James好貼心，我以為穿紅色是因為要搭配Netflix 的顏色欸」、「紅色喜氣吉祥新年如意再適合不過，攀爬需要正能量++」、「我以為穿紅色是因為醒目～但真的證明他登頂那張穿紅色真的很好看！」

