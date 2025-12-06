賈永婕曝「具俊曄陪小S錄音」真相 2人都記憶錯亂

賈永婕曝錄音室內疑似為具俊曄的人其實是導演。翻攝Instagram @janet_chia_

針對日前台北101歲末宣傳片「SPARK 101」的錄音花絮曝光，外界關注到藝人小S（徐熙娣）在配音過程中，一旁玻璃反射出疑似姊夫具俊曄陪伴的身影，台北101董事長賈永婕今（6日）特地發文澄清這場「美麗的誤會」。賈永婕透露，當天具俊曄並沒有來到錄音室，大家在反射影像中看到的其實是宣傳片的導演。

賈永婕在社群平台上發文指出，這個視覺上的相似性讓她和配音主角小S一度感到「記憶錯亂」。她寫道：「其實姊夫那天沒有來錄音室大家看到的是導演，但是真的很奇怪因為導演跟姐夫長得一點都不像，但是不知道為什麼出來的影像就變得很像了。」她補充表示：「一度我跟熙娣都覺得有一點記憶錯亂，他有來現場嗎？明明沒有啊。」

雖然這場親情陪伴的佳話是誤傳，但宣傳片想傳遞的「愛與團聚」主題不變。這支宣傳片由賈永婕親自撰寫文稿，邀請小S獻聲，最後一句「Together Remember Forever」取自具俊曄為大S所刻的碑文，深具意義。賈永婕也藉機呼籲民眾：「總之今年跨年要一起來台北101看煙火就對了，請排除萬難我們一起迎接新年吧！」邀請大家在台北101一同迎接嶄新的一年。

賈永婕發文。翻攝Instagram @janet_chia_



