賈永婕曝101煙火秀配音幕後！小S淚崩狂罵三字經 具俊曄在場笑了

【緯來新聞網】台北101今年跨年活動邀請藝人小S（徐熙娣）擔任宣傳片旁白，她在錄音過程中數度情緒潰堤。今（4日）董事長賈永婕公開錄音現場影片，畫面中可見小S講到「每年都穿著睡衣和家人倒數」這段文字時激動哽咽，淚流滿面，還脫口罵出「三字經」，而在錄音室畫面也拍到具俊曄陪伴在側，感動不少網友。

小S淚崩狂罵三字經 具俊曄在場笑了。（圖／翻攝賈永婕Threads、IG）

大S（徐熙媛）年初離世，儘管內心仍處於悲傷之中，她仍應好友賈永婕之邀，為101煙火活動錄製影片。影片中，小S戴著黑色棒球帽，用輕柔聲音說道：「記得那一年，第一次倒數的瞬間，所有目光都集中在101，那時天際一亮，世界也被點燃了。」



當她念到「我也是每年都穿著睡衣和家人一起倒數」這句時，情緒潰堤無法繼續，她捂嘴停頓，重新平復心情後才再次嘗試完成。念完後她語帶激動說：「媽呀！賈永婕！你怎麼會寫這種詞給我！」



賈永婕回憶當時情景表示，看到小S崩潰又不停落淚，自己也忍不住一起哭，坦言那一刻完全不知道該怎麼安慰她。當小S讀到「緊緊擁抱」時無法出口，甚至問她「妳可以幫我講這句嗎？」賈永婕一度表示：「真的講不出來，就別錄了」，不過小S堅定回應：「沒關係，我再試一次。」



經過多次努力，小S最終完成錄音，賈永婕感動表示：「在這麼痛的時刻妳依然做到了。」她也寫下「Together remember forever. 我們知道，妳也在」，似乎藉此向已逝的大S傳遞思念，也讓不少網友看完影片後深受感動。



另有眼尖網友發現，大S丈夫具俊曄似乎也陪同在場，畫面中可見他在錄音室內默默陪伴，網友紛紛留言表示：「真的很有愛」、「他一定也很想念大S」。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

張清芳熬出頭！送走愛子們當實習生 驚曝放風媽媽新計畫

李洙赫化身「純白王子」曝兒時夢想 續留台北有望現身GD演唱會