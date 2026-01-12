賈永婕曬「歧視爭議店」喊話員工！她直言：會更嚴格

娛樂中心／饒婉馨報導

台北101精品專櫃傳出店員疑似歧視越南移工，向對方直言「鞋子很貴」態度不禮貌，此事件被董事長賈永婕海巡發現。對此，賈永婕12日發文回應，並大方分享自己的消費觀，坦言自己也是會「偷看標價」的人，指出這次事件對她來說是很重要的提醒，且提到服務業最基本的，就是一視同仁，還在文末溫柔喊話員工。





賈永婕曬「巡櫃全身照」喊話出事員工…自曝1原則！她坦言：會更嚴格要求

賈永婕在爭議店家櫃前拍照，並正面作出回覆。（圖／翻攝自 Threads ＠janet_chia_）

賈永婕針對這次的「鬼塚虎」歧視事件嚴肅表示，這對 101 和所有品牌都是一個重要的提醒。她認為，「服務業最基本的，就是一視同仁。耐心、笑容、語氣、熱忱、缺一不可」。她感謝網友願意把問題反應出來，讓 101 能誠實面對並認真檢討，表示日後也會更嚴格要求服務品質。賈永婕直言「歡迎大家常來101逛街，不一定要買東西，來玩也歡迎，有任何問題，都可以寫到客服信箱，一定會認真處理」。最後她也溫柔地對那位失言的店員喊話，「那位Sales妹妹我不認識你，但你一定還很年輕，希望你能調整腳步、重新出發，未來業績高、獎金高」。不僅如此，賈永婕還自爆鬼塚虎其實是她的愛牌，在處理完爭議後去巡櫃，結果自己又「買瘋了」。





網友對於賈永婕的處理方式都表示認可。（圖／翻攝自 Threads ＠janet_chia_）

網友對於賈永婕的處理方式都表示認可。（圖／翻攝自 Threads ＠janet_chia_）





賈永婕笑說，「我逛街時常常會假裝若無其事，其實在偷看標價」，坦言自己是一個非常精打細算的人，只要超出預算就會默默放回去，甚至會老實跟店員說「買了這件我要吃土了！」。她表示，因為這種直白的個性，所以看過很多服務人員的臉色，但同時，她也交到很多專櫃的好朋友。她舉例，「有一次，我遇到一位服務超好、又很會推銷的妹妹，結果買太多，想想不甘心，乾脆把她挖角到我的婚紗店上班」，更指出自己很常用這招，表示「好的業務就是寶藏」。









