賈永婕曾想延至週一挑戰！請蔣萬安.陳世凱協助 最後謝神奇鳳梨加持
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德昨（25）天早上挑戰徒手攀登台北101，不只台灣人，全球觀眾都為他緊張，最終他耗費91分鐘成功登頂，全場歡呼。而這次挑戰中，壓力最大的莫過於台北101董事長賈永婕，從霍諾德挑戰成功後，她也放下心中大石，一連發多篇文章分享心情。
賈永婕今晚發文分享週六（24日）挑戰因天氣因素被迫延期時，她的內心掙扎，她說週六下午四點自己被緊急召回公司，因製作團隊的老闆凝重地告知，五個非常厲害的氣象預測平台全都顯示隔天早上會下雨，而賈永婕所掌握的氣象則顯示週日凌晨可能下雨，「但就算雨停了，大樓只要是潮濕的，都不可能達到攀爬的安全標準」。
賈永婕透露，當下有思考要延到週一，但正逢上班日，進行管制一定被罵爆。雖然可以取消活動，可她不願放棄，因此週六當晚她打給了台北市長蔣萬安，所幸蔣萬安也很支持這活動，立刻協助整合資源，包括交通管制、警力支援。除了蔣萬安，賈永婕也打給交通部長陳世凱，請求多開放一天空中攝影的航權，也得到了支持。
若延到星期一，台北101內部的動線也必須全面重來，畢竟上班日和週末完全不同，賈永婕立刻召開緊急主管會議，把所有可能性一次攤開來處理。睡前她告訴自己，「如果明天還是要延期，我一定會親自出來向媒體說明、向在現場等待的民眾說明、也向星期一會被影響的上班族好好說明」。
所幸週日早上6點半，確認天氣非常好，7點安全檢查通過，確定可以攀爬了。賈永婕立即化妝做好準備，迎接這場遲來的史詩級挑戰，霍諾德也順利完成攻頂。賈永婕感謝政府、宮廟、神明，還有那顆祈福時的「神奇鳳梨」，也特別向質疑本次活動的立委李坤城喊話，「這次活動101沒有花半毛錢、但是花了101%的力氣，真的真的很辛苦」。
責任編輯／施佳宜
