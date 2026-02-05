賈永婕曾瘋追玄彬富尪不在意嗎？ 她曝24年豪門婚真實狀態

台北101董事長賈永婕2002年與交往3個月的德杰集團董事長王明德之子王兆杰在美國閃婚，結婚24年來兩人婚姻甜蜜，賈永婕先前在防疫期間時也多次得到夫家的支持。近日，有網友在Threads上發文，問有情侶交往多年，起床第一件事還是會親吻對方嗎？釣出賈永婕親回：「我也是」。

賈永婕去年曾大方分享追星成功的成就，可見去年玄彬來台宣傳電影《哈爾濱》，團隊在台北101舉行記者會，賈永婕不僅在第一排「搖滾區」目睹男神，還有機會跟玄彬1對1合影，開心喊：「見到此生的真愛。」並感嘆：「這一定是一場夢，但這是我連做夢都不敢想像的劇情！他真的愛的迫降在我身邊，就在我身邊。我現在沒有任何一個朋友了。」另有網友說孫藝真會吃醋，賈永婕表示：「我不在乎。」笑翻網友。

日前艾力克斯霍諾德徒手攀登台北101成功，賈永婕分享心路歷程，指原定的星期六宣布延期後，她內心五味雜陳，擔心星期天因為天氣會再度延期，所有的動線和計畫必須重新調配，當天晚上6點半她還是牽著老公王兆杰去吃羊肉爐，幸好隔天迎來好天氣，大家也鬆了一口氣。

最近有網友問：「真的有人交往很多年，還會在家牽手追劇、牽著手睡覺，起床第一件事是親吻對方嗎？好想知道，這樣的愛情真的存在嗎？」賈永婕回：「不好意思說......我也是！」，好友陶晶瑩回應了一個翻白眼的符號，其他網友笑說：「賈董值得世界上最好的幸福」、「妳不是被『賈董不懂』群組排擠嗎」、「美麗的董事長」、「賈董可以教一下嗎？」。

