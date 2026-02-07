賈永婕求林宅血案真相！喊話：當權者給交代

▲台北101董事長賈永婕。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 國片《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，近日因演員在記者會上的言論，和疑似未取得前立委林義雄及家屬同意引發爭議，101董事長賈永婕今（7）晚也在臉書上發文「想知道真相」、「我現在才知道，原來這件事情就發生在跟我同齡的年代」，並對當權者喊話「請給大眾一個交代。」

賈永婕發文表示「我想知道真相。林宅血案的真相」，她忍不住氣憤表示「怎麼可以這樣隻手遮天？無法無天！這一切都太粗暴、太殘忍、太可怕了，真的人神共憤！誰能夠告訴我們真相！」

賈永婕說，她現在才知道，原來這件事情就發生在跟她同齡的年代。「我 1974 年生。我真的無法想像，那個年代竟然還有這樣的事情發生。原來我們這一代人的成長背景裡，藏著這麼黑暗、這麼殘酷的歷史」文末，賈永婕向當權者喊話「請給大眾一個交代」。

不少網友也紛紛在貼文下方留言「真的 太可怕太殘忍了謝謝你願意發聲！」、「支持揭開真相」、「真的只有妳敢站出來

謝謝妳願意發聲」，但也有人說「我很驚訝原來賈董還不知道這段歷史」，賈永婕則回應「我知道但沒有了解這麼深入」。

