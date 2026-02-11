賈永婕深夜哭了！轉發田秋堇還原林家血案影片 他邀「228來義光教會」

賈永婕近日接連針對林宅血案發文，姚文智大讚，此舉是「100%勝乎常人的勇敢」。翻攝自賈永婕臉書



電影《世紀血案》因演員失言、未經授權即取材林宅血案等風波，引發輿論批評，台北101董事長賈永婕也有感而發，沒想到自己成長的年代，竟藏著黑暗殘酷的歷史，今日（2/11）凌晨再轉發監察委員田秋堇最新受訪片段，呼籲台灣人更珍惜眼前得來不易的民主。前立委姚文智大讚賈永婕「有100%勝乎常人的勇敢」，並邀請賈永婕參加義光教會的228追思禮拜，接續站出來。

田秋堇當年身為林義雄秘書，是第一位發現林宅血案現場的人，隨著電影《世紀血案》引起軒然大波，田秋堇近日最新接受《華視》專訪的片段也曝光，賈永婕今日凌晨也轉發專訪影片，表示「謝謝田委員，謝謝妳願意告訴我。我哭著看完了，我無法形容內心的感受，悲憤又難過！對不起，我現在才清楚的了解這整件事情的經過。」賈永婕也喊話，民主不是理所當然，而是無數人付出代價換來的成果，希望喚醒更多人對民主發展的重視與守護。

事實上賈永婕此前就已針對當年林宅血案，接連發布數篇文章，直呼沒想到自己成長的年代，竟藏著黑暗殘酷的歷史，未料貼文發布後卻遭部分網友出征，批評賈永婕無知，甚至直言賈永婕成長的家庭，正是當年的既得利益者。對此，姚文智發文力挺賈永婕，直言從霍諾德（Alex Honnold）赤手攀登101以來，他就看到一個非常大氣、直爽、果敢的賈董事長，這幾天賈永婕發文自承現在才知道，原來在她成長的年代，還有這段人神共憤、黑暗殘酷的歷史，「我更覺得她有100%勝乎常人的勇敢！」

姚文智指出，以賈永婕現在的角色，大可享受Netflix上映的光環餘溫，不必理會這部電影的任何討論，就算突然發現自己竟然也誤解了那個時代，可以靜悄悄地Google補課並輕聲嘆息即可。然而賈永婕卻選擇誠實勇敢地說出來，並且要不同時代「當權者」負起該負的責任，這就是一種令人感動的俠女豪情。

姚文智表示，有些人嘲諷她無知、挑她語病，但他寧願相信賈永婕願意公開這件事，是一種全新公共角色的覺知，是她感受到自己可以挺身為台灣做一些事、或說一些話的澎拜熱血。

姚文智表示，相信義光教會一定很歡迎賈永婕，他也期待賈永婕能出席，並「接續」站出來，協助更多人真正體悟台灣這塊土地與歷史。對此，賈永婕也於文章底下留言回應，「報告委員謝謝你的邀請，我一定會找時間過去義光教會一趟的。但是今年228 我已安排其他行程了！謝謝你說我勇敢！我真的很勇敢喔。」

