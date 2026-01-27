賈永婕深夜求援細節曝光！被質疑「多會蹭」 蔣萬安回應101攀登支援始末

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

美國自由攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）前（25）日徒手成功登頂台北101，不僅讓台灣再度登上國際舞台，蔣萬安當日隨機臉書發文表示激動和對相關部門的感謝，部分網友質疑蔣萬安「明明就是賈永婕的功勞，是多會蹭」，台北101董事長賈永婕昨（26）日發文公開致謝蔣市長協助後，台北市長蔣萬安今（27）日首度完整說明，二人通話內容和市府的支援。

蔣萬安強調，「只要是能讓世界看到臺灣和臺北、看到中華民國，我們都會全力促成。」（圖／蔣萬安、賈永婕的跑跳人生 FB）

霍諾德於前日完成攀登壯舉後，蔣萬安在臉書發文祝賀，肯定其挑戰極限的精神，並提及市府跨局處的協助作業，卻意外引來部分網友質疑，認為「明明就是賈永婕的功勞，是多會蹭」。不過，賈永婕隨即親自留言回應蔣萬安：「報告市長，賈董還有台北市民謝謝你的支持，昨晚我還一直煩你」。之後，賈永婕昨日晚間再度發文感謝蔣萬安跟北市府支持活動，直接澄清相關質疑。

廣告 廣告

蔣萬安在受訪時回應，賈永婕十分「用心、積極」，於週六晚間主動致電，討論因天候不穩，若週日無法如期攀登，是否能順延至週一進行，「我說沒有問題，所以我馬上聯絡包括警察局、消防局、交通局、EOC應變中心等單位，當然還有文化局、影委會，因為週一早上尖峰時段包括交通局、警察局對整體交通、人潮、車流等相關的管制，還有包括現場消防局對安全的維護，還有EOC頂樓相關拍攝等等，還有影委會，我們跟Netflix，還有拍攝團隊的公文申請、審查文件等等，以及加速整個流程。」

最後，蔣萬安強調，「只要是能讓世界看到臺灣和臺北、看到中華民國，我們都會全力促成。」

更多FTNN新聞網報導

給賈永婕99.9分、台北市長只給59分！霍諾德徒手登頂101掀全球矚目 張景森點名歷任市長「出來謝罪」

卓榮泰發文稱「台灣101」 蔣萬安開酸：我是台灣市的市長嗎？

賴清德屬意誰面對最強蔣萬安？郭正亮預測最後逼卓榮泰出戰

