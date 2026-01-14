賈永婕為宣傳「下海爬台北101」 驚悚畫面曝她喊：我瘋子

娛樂中心／徐詩詠報導





台北101董事長賈永婕自從上任後，便利用自身影響力積極宣傳台灣，屢屢獲得好評。如今，世界級攀岩好手、極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold），即將於23日挑戰在「無繩索」的情況下，徒手攀登高達508公尺的台北101外牆。賈永婕為了宣傳直播，也親自挑戰攀登至台北101頂樓，驚悚畫面曝光她稱自己是「瘋子董事長」。









賈永婕為宣傳「狂人攀台北101」親自下海試爬！驚悚畫面曝她喊：我瘋子

霍諾德是全球知名極限攀岩家。（圖／翻攝Honnold IG）

廣告 廣告





過去經常挑戰極限地形的霍諾德（Alex Honnold），23日將不帶繩索，不帶裝備。將徒手攀登世界最高建築之一的台北101大樓。過程將由串流平台《Netflix》全程直播。消息曝光後引發外界討論，賈永婕為了宣傳今（14）日稍早也親自挑戰攀登台北101，更在臉書放上登頂畫面。

賈永婕為宣傳「狂人攀台北101」親自下海試爬！驚悚畫面曝她喊：我瘋子

霍諾德23日將挑戰徒手攀爬台北101大樓。（圖／翻攝Netflix提供）





賈永婕為宣傳「狂人攀台北101」親自下海試爬！驚悚畫面曝她喊：我瘋子

賈永婕攀爬至台北101頂部。（圖／翻攝賈永婕臉書）





賈永婕回憶過程，表示：「天啊徒手攀爬也太危險，太可怕了吧！沒錯這樣想是正常的。不太正常的如我會覺太強大，太厲害了！但是頂尖高手再神再厲害也要有瘋子董事長願意擔當！一般董事長應該已腿軟⋯⋯⋯好我承認我腿很軟（有夠高，我只能站一條鋼圈）但是我就是有勇氣站上去接受挑戰！Team 101 My team讓我們一起完成這個不可能的任務！」照片讓網友驚呼不斷，盛讚賈永婕真的相當勇敢。









賈永婕為宣傳「狂人攀台北101」親自下海試爬！驚悚畫面曝她喊：我瘋子

賈永婕雖然對鏡頭微笑，但明顯看出有些害怕。（圖／翻攝賈永婕臉書）









賈永婕為宣傳「狂人攀台北101」親自下海試爬！驚悚畫面曝她喊：我瘋子

賈永婕嘗試放開雙手。（圖／翻攝賈永婕臉書）





















原文出處：賈永婕為宣傳「狂人攀台北101」親自下海試爬！驚悚畫面曝她喊：我瘋子

更多民視新聞報導

賈永婕揭狂人將「徒手攀登」台北101！直播時間曝光

地表最強！60歲「英國陳美鳳」辣穿比基尼輾壓眾女星

PLG／女球迷觀眾席無預警「中空挺胸律動」 竟是球場界王心凌

