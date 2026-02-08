賈永婕為林宅血案再發聲！點名「當年的當權者」不要掩蓋真相

賈永婕盼林宅血案真相大白。翻攝賈永婕的跑跳人生臉書

改編自1980年代震撼社會的「林宅血案」電影《世紀血案》爭議持續延燒，賈永婕今（8日）早二度發文，強調自己昨貼文中所指的「當權者」，是當年掌權的政黨，而非現今的民進黨政府，「當年的當權者請不要再掩蓋真相，勇於面對！現在的當權者請讓真相離我們越來越近。」盼歷史真相能被完整還原。

《世紀血案》因開拍前未取得家屬授權引發外界撻伐，劇組與多名演員昨（7日）陸續發文致歉，但風波仍未平息。賈永婕也透過社群有感而發，坦言重新回顧這段歷史後深受震撼，並公開喊話「當權者，請給大眾一個交代」，未料相關說法引發部分網友揣測，她因此再度說明，強調訴求是追究歷史責任，而非針對當前政府。

痛心林宅血案盼真相大白

賈永婕表示，自己過去對林宅血案的細節了解有限，直到近期事件再度被討論，才主動查閱大量資料，「我想知道真相，林宅血案的真相。」她形容當年案件的血腥與殘酷程度超乎想像，痛批「怎麼可以這樣隻手遮天、無法無天」，直言整起事件「太粗暴、太殘忍、太可怕」，讓人既憤怒又心痛。

廣告 廣告

她也提到自己1974年出生，回頭發現慘案就發生在與自己成長背景相同的年代，更感到沉重與不真實，「真的無法想像，那個年代竟然還有這樣的事情發生。」對於那段歷史長期被忽視，她感嘆許多人童年與青春背後，竟埋藏著如此黑暗的社會記憶。呼籲不論是影視創作或公共討論，都應正視歷史與真相，唯有釐清責任、誠實面對，社會才能真正和解。

《世紀血案》風波持續延燒。李鍾泉攝



回到原文

更多鏡報報導

楊小黎凌晨公開合約細節！《世紀血案》製作、演員各說各話互踢皮球

《世紀血案》輿論怒火升溫！網傳「影射史明是兇手」電影劇本疑竄改歷史

李千娜《世紀血案》失言爭議遭抵制 文總宣布《WE ARE》除夕節目「進行調整」

少女臀部寫「母豬、情趣用品」…阿兵哥外流慘了！急賠百萬換免囚